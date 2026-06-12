Hakimi nega favoritismo do Brasil e se diz pronto para marcar Vini Jr.

Um dos principais nomes da seleção marroquina, Achraf Hakimi demonstrou confiança para o confronto diante do Brasil, marcado para este sábado, 13, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

Companheiro de Marquinhos no Paris Saint-Germain, o jogador destacou que o contexto de um Mundial costuma reduzir diferenças teóricas entre as seleções e afirmou acreditar em um confronto equilibrado.

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"Numa Copa do Mundo não existe favoritismo. Sabemos a qualidade das seleções, é um jogo equilibrado. Vamos ver o que acontece em campo. Espero que aproveitemos nossas chance, estejamos em um bom dia. Mas não creio que exista favorito nessa partida", disse o jogador.

Além de comentar sobre o duelo entre as equipes, o defensor também falou sobre o duelo direto para marcar Vinicius Júnior durante a partida. Atuando pelo lado direito da defesa, Hakimi deverá ter pela frente o atacante brasileiro em diversos momentos do confronto.

"Sabemos a qualidade do Vinicius, joguei contra ele algumas vezes. É um grande jogador, mas o Brasil tem outros grandes jogadores também. Treinamos para enfrentá-los, estamos prontos e, eu pessoalmente, estou confiante que faremos um bom jogo".

Apesar da confiança demonstrada, o marroquino reconheceu o peso da tradição brasileira em Copas do Mundo e elogiou o elenco comandado por Carlo Ancelotti. Ainda assim, ressaltou que Marrocos possui qualidade suficiente para competir de igual para igual e buscar uma campanha de destaque no torneio.

"Conhecemos a qualidade do Brasil. São todos grandes jogadores, mas nós também temos jogadores excelentes, temos uma ligação Brasil-África. Estamos prontos para fazer um grande jogo, com apoio de todos os marroquinos. Acreditamos que vamos nos sair bem nessa Copa do Mundo".

A partida marca o início da caminhada das duas seleções na competição. De um lado, o Brasil busca ampliar sua trajetória como maior campeão mundial. Do outro, Marrocos tenta repetir o protagonismo recente alcançado no cenário internacional e começar o torneio com um resultado positivo diante de um dos adversários mais tradicionais do futebol mundial.