Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

CONFIANTE!

Hakimi nega favoritismo do Brasil e se diz pronto para marcar Vini Jr.

Lateral-direito é o principal nome da seleção de Marrocos, rival da estreia da Amarelinha

Lucas Vilas Boas
Por
Hakimi em campo pela seleção marroquina
Hakimi em campo pela seleção marroquina - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos principais nomes da seleção marroquina, Achraf Hakimi demonstrou confiança para o confronto diante do Brasil, marcado para este sábado, 13, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

Companheiro de Marquinhos no Paris Saint-Germain, o jogador destacou que o contexto de um Mundial costuma reduzir diferenças teóricas entre as seleções e afirmou acreditar em um confronto equilibrado.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Numa Copa do Mundo não existe favoritismo. Sabemos a qualidade das seleções, é um jogo equilibrado. Vamos ver o que acontece em campo. Espero que aproveitemos nossas chance, estejamos em um bom dia. Mas não creio que exista favorito nessa partida", disse o jogador.

Além de comentar sobre o duelo entre as equipes, o defensor também falou sobre o duelo direto para marcar Vinicius Júnior durante a partida. Atuando pelo lado direito da defesa, Hakimi deverá ter pela frente o atacante brasileiro em diversos momentos do confronto.

"Sabemos a qualidade do Vinicius, joguei contra ele algumas vezes. É um grande jogador, mas o Brasil tem outros grandes jogadores também. Treinamos para enfrentá-los, estamos prontos e, eu pessoalmente, estou confiante que faremos um bom jogo".

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Fora da estreia, Neymar tem prazo de recuperação estipulado
Fora da estreia, Neymar tem prazo de recuperação estipulado imagem

HISTÓRICO!

Canadá empata com a Bósnia e marca ponto inédito em Copas do Mundo
Canadá empata com a Bósnia e marca ponto inédito em Copas do Mundo imagem

COPA DO MUNDO

Abertura da Copa do Mundo no Canadá é detonada nas redes sociais
Abertura da Copa do Mundo no Canadá é detonada nas redes sociais imagem

Apesar da confiança demonstrada, o marroquino reconheceu o peso da tradição brasileira em Copas do Mundo e elogiou o elenco comandado por Carlo Ancelotti. Ainda assim, ressaltou que Marrocos possui qualidade suficiente para competir de igual para igual e buscar uma campanha de destaque no torneio.

"Conhecemos a qualidade do Brasil. São todos grandes jogadores, mas nós também temos jogadores excelentes, temos uma ligação Brasil-África. Estamos prontos para fazer um grande jogo, com apoio de todos os marroquinos. Acreditamos que vamos nos sair bem nessa Copa do Mundo".

A partida marca o início da caminhada das duas seleções na competição. De um lado, o Brasil busca ampliar sua trajetória como maior campeão mundial. Do outro, Marrocos tenta repetir o protagonismo recente alcançado no cenário internacional e começar o torneio com um resultado positivo diante de um dos adversários mais tradicionais do futebol mundial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil na copa Copa do Mundo 2026 seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas