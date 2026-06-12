HISTÓRICO!
Canadá empata com a Bósnia e marca ponto inédito em Copas do Mundo
Donos da casa tinham perdido todos os jogos disputados nas edições anteriores do Mundial
O primeiro jogo do segundo dia da Copa do Mundo 2026 teve outro anfitrião em campo. O Canadá fez história no BMO Field, em Toronto, ao empatar com a Bósnia e Herzegovina por 1 a 1, nesta sexta-feira, 12.
Foi o primeiro ponto conquistado pela seleção da América do Norte na história dos Mundiais, que acumulava seis derrotas em seis jogos após participar das edições de 1986 e 2022.
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Os gol da partida foram marcados pelo atacante Jovo Lukic, com passe do ex-Arsenal Sead Kolašinac, enquanto os canadenses empataram com o também atacante Cyle Larin, que entrou no segundo tempo.
Com o resultado, Bósnia e Canadá estão empatados na liderança do Grupo B, ambos com um ponto. Catar e Suíça são as outras equipes da chave e se enfrentam no sábado, 13, sendo que o vencedor do duelo pode assumir a liderança da chave.
FICHA TÉCNICA
Canadá 1x1 Bósnia e Herzegovina
Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos
Local: BMO Field, em Toronto
Data: 12/06/2026 (sexta)
Horário: 16h
Árbitro: Facundo Tello (ARG)
Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)
Transmissão: CazéTV (YouTube)
Cartões amarelos: Fougerolles e Johnston (Canadá) / Demirović e Lukic (Bósnia)
Gols: Larin (Canadá) / Lukic (Bósnia)
Escalações
Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius e Richie Laryea; Tajon Buchanan (Ali Ahmed), Stephen Eustáquio, Ismaël Koné e Liam Millar (Jacob Shaffelburg); Jonathan David (Promise David) e Tani Oluwaseyi (Cyle Larin). Técnico: Jesse Marsch.
Bósnia: Nikola Vasilj; Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović e Sead Kolašinac (Dženis Burnić); Esmir Bajraktarević, Benjamin Tahirović, Ivan Bašić (Armin Gigović) e Amar Memić; Ermedin Demirović e Jovo Lukic (Samed Baždar). Técnico: Sergej Barbarez.