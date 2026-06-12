Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

HISTÓRICO!

Canadá empata com a Bósnia e marca ponto inédito em Copas do Mundo

Donos da casa tinham perdido todos os jogos disputados nas edições anteriores do Mundial

João Grassi
Por
Canadá nunca havia pontuado em Copas do Mundo
Canadá nunca havia pontuado em Copas do Mundo - Foto: Cole Burston | AFP

O primeiro jogo do segundo dia da Copa do Mundo 2026 teve outro anfitrião em campo. O Canadá fez história no BMO Field, em Toronto, ao empatar com a Bósnia e Herzegovina por 1 a 1, nesta sexta-feira, 12.

Foi o primeiro ponto conquistado pela seleção da América do Norte na história dos Mundiais, que acumulava seis derrotas em seis jogos após participar das edições de 1986 e 2022.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Abertura da Copa do Mundo no Canadá é detonada nas redes sociais
Abertura da Copa do Mundo no Canadá é detonada nas redes sociais imagem

BARRADO

Ex-Arsenal é impedido de viajar para Copa por acusação de estupro
Ex-Arsenal é impedido de viajar para Copa por acusação de estupro imagem

COPA DO MUNDO

Festa liberada! País anuncia desconto na cerveja durante Copa do Mundo
Festa liberada! País anuncia desconto na cerveja durante Copa do Mundo imagem

Os gol da partida foram marcados pelo atacante Jovo Lukic, com passe do ex-Arsenal Sead Kolašinac, enquanto os canadenses empataram com o também atacante Cyle Larin, que entrou no segundo tempo.

Com o resultado, Bósnia e Canadá estão empatados na liderança do Grupo B, ambos com um ponto. Catar e Suíça são as outras equipes da chave e se enfrentam no sábado, 13, sendo que o vencedor do duelo pode assumir a liderança da chave.

Canadá 1x1 Bósnia
Canadá 1x1 Bósnia - Foto: Cole Burston | AFP

FICHA TÉCNICA

Canadá 1x1 Bósnia e Herzegovina

Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos

Local: BMO Field, em Toronto

Data: 12/06/2026 (sexta)

Horário: 16h

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)

Transmissão: CazéTV (YouTube)

Cartões amarelos: Fougerolles e Johnston (Canadá) / Demirović e Lukic (Bósnia)

Gols: Larin (Canadá) / Lukic (Bósnia)

Escalações

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius e Richie Laryea; Tajon Buchanan (Ali Ahmed), Stephen Eustáquio, Ismaël Koné e Liam Millar (Jacob Shaffelburg); Jonathan David (Promise David) e Tani Oluwaseyi (Cyle Larin). Técnico: Jesse Marsch.

Bósnia: Nikola Vasilj; Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović e Sead Kolašinac (Dženis Burnić); Esmir Bajraktarević, Benjamin Tahirović, Ivan Bašić (Armin Gigović) e Amar Memić; Ermedin Demirović e Jovo Lukic (Samed Baždar). Técnico: Sergej Barbarez.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo

Relacionadas

Mais lidas