Festa liberada! País anuncia desconto na cerveja durante Copa do Mundo

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O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou que a cerveja ficará cerca de 20% mais barata no país durante a Copa do Mundo de 2026. A medida foi divulgada na abertura do torneio e prevê a suspensão temporária do imposto sobre bebidas alcoólicas moderadas até o dia 19 de julho, data da final do Mundial.

Segundo Noboa, a iniciativa busca acompanhar o clima festivo da competição no país. “Estamos isentando do imposto todas as bebidas moderadas, incluindo a cerveja, até 19 de julho. Isso reduzirá o preço em cerca de 20%”, afirmou o presidente, que apareceu no pronunciamento vestindo a camisa da seleção equatoriana.

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Ele também destacou o papel do futebol na cultura local. “Durante a Copa, é natural que o futebol esteja acima de tudo. Somos um país que gosta do esporte e de assistir aos jogos com amigos e familiares. Queremos dar um apoio extra nesse período”, completou.

Equador na Copa do Mundo

Dentro de campo, a seleção equatoriana chega embalada após terminar as Eliminatórias na segunda colocação. A equipe estreia no domingo, 14, contra a Costa do Marfim, às 20h (de Brasília), e ainda enfrenta Curaçao e Alemanha na fase de grupos.

A melhor campanha do Equador em Copas do Mundo até hoje foi em 2006, quando chegou às oitavas de final — marca que a equipe tenta superar em 2026.