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COPA DO MUNDO

Festa liberada! País anuncia desconto na cerveja durante Copa do Mundo

Mundial na América do Norte começou nesta quinta, 11

João Grassi
Por
Torcida do Equador
Torcida do Equador - Foto: RODRIGO BUENDIA | AFP

O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou que a cerveja ficará cerca de 20% mais barata no país durante a Copa do Mundo de 2026. A medida foi divulgada na abertura do torneio e prevê a suspensão temporária do imposto sobre bebidas alcoólicas moderadas até o dia 19 de julho, data da final do Mundial.

Segundo Noboa, a iniciativa busca acompanhar o clima festivo da competição no país. “Estamos isentando do imposto todas as bebidas moderadas, incluindo a cerveja, até 19 de julho. Isso reduzirá o preço em cerca de 20%”, afirmou o presidente, que apareceu no pronunciamento vestindo a camisa da seleção equatoriana.

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Ele também destacou o papel do futebol na cultura local. “Durante a Copa, é natural que o futebol esteja acima de tudo. Somos um país que gosta do esporte e de assistir aos jogos com amigos e familiares. Queremos dar um apoio extra nesse período”, completou.

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Equador na Copa do Mundo

Dentro de campo, a seleção equatoriana chega embalada após terminar as Eliminatórias na segunda colocação. A equipe estreia no domingo, 14, contra a Costa do Marfim, às 20h (de Brasília), e ainda enfrenta Curaçao e Alemanha na fase de grupos.

A melhor campanha do Equador em Copas do Mundo até hoje foi em 2006, quando chegou às oitavas de final — marca que a equipe tenta superar em 2026.

Copo de cerveja / imagem ilustrativa
Copo de cerveja / imagem ilustrativa - Foto: Reprodução | Pexels
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