EUA abrem Copa sem presidente: Trump fica fora da cerimônia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não estará presente na abertura da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 12, antes da partida entre os donos da casa e o Paraguai, pelo grupo D da competição, que acontece às 22h (horário de Brasília). O jogo acontece em Los Angeles.

A confirmação foi dada hoje pelo CEO da organização da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Andrew Giuliani. O republicano deve ser representado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, juntamente com o secretário de Transportes, Sean Duffy, e o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin.

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Segundo Giuliani, o motivo da ausência é a agenda do mandatário, mas disse esperar que o presidente americano se envolva mais na Copa do Mundo ao longo do torneio.

"Ele não vai conseguir assistir ao jogo de abertura. Como já dissemos, a agenda dele está apertada. Mas sei que ele estará envolvido durante toda esta Copa do Mundo", disse ele à rádio britânica TalkSport.

"Mas uma coisa eu posso afirmar, conhecendo o presidente Trump há 30 anos: espere o inesperado. Sempre espere um suspense com ele. Ao longo deste torneio, não me surpreenderia se o víssemos se envolver cada vez mais com a Copa do Mundo', completou Giuliani.

Vaias na final da NBA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi vaiado durante o terceiro jogo das finais da NBA, na última segunda-feira, 8, em Nova Iorque. New York Knicks e San Antonio Spurs se enfrentavam na partida, que teve vitória da equipe do Texas.

Trump foi o primeiro presidente dos EUA em exercício a assistir a um jogo das finais da NBA, o que levou a medidas de segurança rigorosas. Ele foi vaiado por boa parte dos presentes antes do início da partida, quando sua imagem apareceu no telão durante o hino nacional.

A presença do mandatário também causou transtornos para os fãs nova-iorquinos dos Knicks. Os torcedores tiveram que percorrer um extenso perímetro de segurança ao redor do Madison Square Garden e enfrentaram longas filas para entrar no ginásio.