Astro do basquete critica presença de Trump na final da NBA; confira

A presença do presidente Donald Trump em um jogo da liga norte-americana de basquete, a NBA, gerou desconforto entre os atletas, como foi dito pelo armador titular do San Antonio Spurs, De’Aaron Fox. Isso porque a liga precisou organizar um esquema de segurança rígido por conta da aparição do Republicano.

Acho que a presença do presidente só torna tudo mais inconveniente para todo mundo… Estamos passando por revistas como se fosse a segurança de um aeroporto. É um pouco inconveniente para quem tem que entrar em quadra e jogar, mas é o que é. De’Aaron Fox - Jogador do San Antonio Spurs

Todos os jogadores escalados para o jogo precisaram passar por revistas minuciosas horas antes da partida. Os torcedores também precisaram chegar com duas horas de antecedência ao ginásio para serem revistados. Além disso, o perímetro do ginásio foi cercado e carros foram rebocados de ruas próximas.

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Donald Trump no terceiro jogo das finais da NBA - Foto: Saul Loeb | AFP

Spurs x Knicks

A final da NBA é realizada em uma disputa de sete partidas, de modo que quem vencer quatro jogos primeiro será o campeão da temporada. Os dois times que disputam o título desta temporada são o New York Knicks e o San Antonio Spurs.

O time de Nova York venceu os dois primeiros jogos. O terceiro é disputado na noite desta segunda-feira, 8.