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'INCONVENIENTE'

Astro do basquete critica presença de Trump na final da NBA; confira

Liga precisou organizar um esquema de segurança rígido por conta da aparição do Republicano

Gustavo Nascimento
Por
Donald Trump no terceiro jogo das finais da NBA
Donald Trump no terceiro jogo das finais da NBA - Foto: Saul Loeb | AFP

A presença do presidente Donald Trump em um jogo da liga norte-americana de basquete, a NBA, gerou desconforto entre os atletas, como foi dito pelo armador titular do San Antonio Spurs, De’Aaron Fox. Isso porque a liga precisou organizar um esquema de segurança rígido por conta da aparição do Republicano.

Acho que a presença do presidente só torna tudo mais inconveniente para todo mundo… Estamos passando por revistas como se fosse a segurança de um aeroporto. É um pouco inconveniente para quem tem que entrar em quadra e jogar, mas é o que é.

De’Aaron Fox - Jogador do San Antonio Spurs

Todos os jogadores escalados para o jogo precisaram passar por revistas minuciosas horas antes da partida. Os torcedores também precisaram chegar com duas horas de antecedência ao ginásio para serem revistados. Além disso, o perímetro do ginásio foi cercado e carros foram rebocados de ruas próximas.

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Donald Trump no terceiro jogo das finais da NBA
Donald Trump no terceiro jogo das finais da NBA - Foto: Saul Loeb | AFP

Spurs x Knicks

A final da NBA é realizada em uma disputa de sete partidas, de modo que quem vencer quatro jogos primeiro será o campeão da temporada. Os dois times que disputam o título desta temporada são o New York Knicks e o San Antonio Spurs.

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O time de Nova York venceu os dois primeiros jogos. O terceiro é disputado na noite desta segunda-feira, 8.

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Tags

basquete Donald Trump NBA

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