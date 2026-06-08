BOXE
Robson Conceição enfrenta campeão invicto valendo cinturão mundial
Baiano foi o primeiro brasileiro a ser campeão olímpico de boxe
Tem um baiano campeão mundial frente a frente com um desafio histórico em sua carreira. A estrela Robson Conceição enfrentará o invicto Raymond Muratalla valendo o cinturão mundial dos Pesos Leves da Federação Internacional de Boxe (IBF).
A luta acontecerá no dia 1º de agosto, no Virgin Hotels Las Vegas, em Las Vegas, Nevada, pela categoria até 135 libras (61,2kg). O evento promovido pela Golden Boy Promotions, com transmissão mundial pela DAZN, representa um dos maiores atrativos do boxe mundial em 2026.
Robson Conceição é dono de uma das trajetórias mais vitoriosas da história do esporte brasileiro, com 21 vitórias, um empate e três derrotas no cartel. Muratalla, atual campeão mundial da IBF, também é um outro nome de destaque na elite internacional da categoria.
“Sempre disseram que o caminho mais difícil era impossível. Foi assim quando sonhei com a medalha olímpica. Foi assim quando busquei meu primeiro título mundial. E será assim novamente. Tenho muito respeito por Muratalla, mas estou pronto para mais esse desafio. Quero provar que a determinação, a experiência e o coração de um campeão podem superar qualquer obstáculo. No dia 1º de agosto, vou lutar por mim, pela minha família e por todo o Brasil", afirmou Robson sobre o embate.
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O vencedor do combate irá avançar para uma futura disputa de unificação entre os títulos da IBF e do WBC (World Boxing Council). Muratalla e Robson Conceição se enfrentarão pela sexta vez valendo títulos mundiais profissionais.
Na luta principal da noite, o mexicano William Zepeda enfrentará o norte-americano Lamont Roach Jr. pelo cinturão vago dos Pesos Leves do WBC.
Robson Conceição foi o primeiro brasileiro a ser campeão olímpico de boxe com a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Em 2024, voltou a fazer história ao conquistar o título mundial profissional do WBC na categoria Superpena (130 libras / 58,97 kg).