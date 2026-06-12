PIONEIRO
Estados Unidos e Paraguai revivem feito histórico na Copa do Mundo
Os dois times já se enfrentaram na primeira Copa da história, com um estadunidense sendo pioneiro
Quando Estados Unidos e Paraguai entrarem em campo nesta sexta-feira, 12, às 22h, em Los Angeles, pela primeira rodada da Copa do Mundo, a bola vai rolar do mesmo jeito que em um jogo histórico para o Mundial.
As duas seleções só se enfrentaram uma vez na história dos Mundiais, e esse encontro, disputado há quase um século, ficou marcado por um feito que demorou 76 anos para ser reconhecido oficialmente pela Fifa.
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O único confronto entre americanos e paraguaios em Copas aconteceu em 17 de julho de 1930, na primeira edição do torneio, disputada no Uruguai. No Estádio Parque Central, em Montevidéu, os Estados Unidos venceram por 3 a 0, com três gols de Bert Patenaude.
A atuação colocou o atacante na história como autor do primeiro hat-trick das Copas do Mundo, e único marcado por um estadunidense até hoje, ainda que a validação oficial só tenha vindo em 2006.
Agora, em uma realidade completamente diferente daquela de 1930, o reencontro acontece no SoFi Stadium, em Los Angeles, com os Estados Unidos como um dos países-sede do maior Mundial já realizado.
Como foi o jogo
Na Copa de 1930, Estados Unidos, Paraguai e Bélgica formavam o Grupo 4. O duelo entre americanos e paraguaios aconteceu na segunda rodada e acabou se tornando uma das partidas mais lembradas daquela edição, não exatamente pelo confronto em si, mas pelo feito de Bert Patenaude.
Fazer três gols em um jogo de Copa é uma marca rara em qualquer época, mas naquele 3 a 0, Patenaude fez todos os gols da vitória americana e abriu uma estatística que atravessaria gerações.
Apesar disso, durante décadas houve divergências nos registros da partida, e o posto de primeiro jogador a marcar um hat-trick em Mundiais não foi imediatamente reconhecido.
A Fifa só oficializou o feito 76 anos depois, em 2006. Desde então, Patenaude passou a ocupar esse lugar simbólico na história do torneio, sendo o pioneiro do que hoje já são 54 hat-tricks registrados na história dos Mundiais.
Melhor campanha americana
A vitória sobre o Paraguai ajudou os Estados Unidos a avançarem em primeiro lugar no grupo em 1930. Na sequência, a seleção americana enfrentou a Argentina na semifinal e acabou goleada por 6 a 1.
Mesmo com a derrota pesada, aquela campanha ainda é a melhor dos Estados Unidos na história das Copas. Desde então, o país voltou ao torneio em outras 11 edições, em 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022 e 2026.
Paraguai busca novo desfecho
Em 1930, ao Paraguai terminou em segundo lugar no Grupo 4 e não avançou às semifinais. Depois daquela primeira participação, os paraguaios disputaram as Copas de 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010 e agora 2026.
A melhor campanha veio em 2010, na África do Sul, quando o Paraguai chegou às quartas de final. A equipe acabou eliminada pela Espanha, que seguiria até o título mundial.
Agora, a estreia contra os Estados Unidos oferece uma oportunidade dupla - começar bem no Grupo D e mudar o roteiro do único encontro anterior entre as seleções no torneio.
Retrospecto favorece os Estados Unidos
Além do duelo de 1930, Estados Unidos e Paraguai se enfrentaram outras vezes em amistosos e na Copa América. Nos três jogos mais recentes, os americanos levaram a melhor.
Em 2016, venceram por 1 a 0 pela Copa América. Dois anos depois, repetiram o placar em amistoso. Já em 2025, ganharam por 2 a 1 em novo encontro preparatório. A última vitória paraguaia aconteceu em 2011, também em amistoso, por 1 a 0.