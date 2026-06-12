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BARRADO

Ex-Arsenal é impedido de viajar para Copa por acusação de estupro

Volante não poderá jogar na estreia de Gana no Mundial

João Grassi
Por
Thomas Partey
Thomas Partey - Foto: Carlos Jasso | AFP

O meio-campista Thomas Partey não vai jogar na estreia de Gana na Copa do Mundo de 2026. De acordo com o The Athletic, o jogador do Villareal foi impedido de entrar no Canadá por causa do processo judicial que responde na Inglaterra

Segundo a publicação do jornal britânico, a situação estaria relacionada com as acusações de estupro e agressão sexual contra Partey, que atuou no Arsenal entre 2020 e 2025. Ele nega ter cometido os crimes e aguarda julgamento ainda neste ano.

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A seleção de Gana estreia no Mundial na próxima quarta-feira, 17, contra o Panamá, no BMO Field, em Toronto. Sem autorização para entrar no país, o volante ficará de fora da partida válida pela primeira rodada do Grupo L.

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FIFA confirma situação

Em nota oficial divulgada pelo The Athletic, a FIFA confirmou o veto ao jogador. A entidade diz que não é responsável pelos "processos de imigração dos países anfitriões".

“A FIFA confirma que o jogador Thomas Partey não poderá viajar do centro de treinamento da seleção de Gana em Boston, nos Estados Unidos, para o Canadá para a estreia contra o Panamá, pois seu pedido de visto foi negado pelo governo canadense. A FIFA não se envolve nos processos de imigração dos países anfitriões. Assim como em eventos anteriores, cabe ao governo anfitrião decidir quem recebe visto e pode entrar no país”, comunicou a FIFA.

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