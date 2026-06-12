Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Abertura da Copa do Mundo no Canadá é detonada nas redes sociais

Internautas criticaram cerimônia canadense nesta sexta-feira, 12

João Grassi
Por
Abertura da Copa do Mundo no Canadá
Abertura da Copa do Mundo no Canadá - Foto: COLE BURSTON | AFP

A Copa do Mundo 2026 começou oficialmente na quinta-feira, 11, mas cada país-sede terá sua própria abertura. A cerimônia no Canadá, nesta sexta-feira, 12, não teve o mesmo sucesso do dia anterior e foi alvo de críticas.

Nas redes sociais, diversos internautas detonaram o que consideraram como falhas na abertura canadense. Um dos pontos mais abordados foi a taça gigante que iria inflar, mas o tecido do adereço acabou cedendo.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Os donos da casa recebem a Bósnia às 16h desta sexta, no BMO Field, na cidade de Toronto, em busca de sair na frente dos adversários no Grupo B do Mundial.

Leia Também:

BARRADO

Ex-Arsenal é impedido de viajar para Copa por acusação de estupro
Ex-Arsenal é impedido de viajar para Copa por acusação de estupro imagem

COPA DO MUNDO

Festa liberada! País anuncia desconto na cerveja durante Copa do Mundo
Festa liberada! País anuncia desconto na cerveja durante Copa do Mundo imagem

POLÍTICA E FUTEBOL

Lula cobra Carlo Ancelotti antes da estreia na Copa do Mundo
Lula cobra Carlo Ancelotti antes da estreia na Copa do Mundo imagem

Veja abaixo as reações da web

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo

Relacionadas

Mais lidas