Abertura da Copa do Mundo no Canadá é detonada nas redes sociais

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A Copa do Mundo 2026 começou oficialmente na quinta-feira, 11, mas cada país-sede terá sua própria abertura. A cerimônia no Canadá, nesta sexta-feira, 12, não teve o mesmo sucesso do dia anterior e foi alvo de críticas.

Nas redes sociais, diversos internautas detonaram o que consideraram como falhas na abertura canadense. Um dos pontos mais abordados foi a taça gigante que iria inflar, mas o tecido do adereço acabou cedendo.

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Os donos da casa recebem a Bósnia às 16h desta sexta, no BMO Field, na cidade de Toronto, em busca de sair na frente dos adversários no Grupo B do Mundial.

Veja abaixo as reações da web

A PARADA DA TAÇA CAINDO pic.twitter.com/o8seGZn48i — Mr.Kinkku (@Mr_Kinkku) June 12, 2026

Eu acho que o estádio tá cheio de espaço vazio. — Maurício Rodrigues (@rsf_mauricio) June 12, 2026

Fiquei rindo da taça não querendo trabalhar kkkk — Hugo Salis (@slishugo) June 12, 2026