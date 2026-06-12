COPA DO MUNDO
Abertura da Copa do Mundo no Canadá é detonada nas redes sociais
Internautas criticaram cerimônia canadense nesta sexta-feira, 12
A Copa do Mundo 2026 começou oficialmente na quinta-feira, 11, mas cada país-sede terá sua própria abertura. A cerimônia no Canadá, nesta sexta-feira, 12, não teve o mesmo sucesso do dia anterior e foi alvo de críticas.
Nas redes sociais, diversos internautas detonaram o que consideraram como falhas na abertura canadense. Um dos pontos mais abordados foi a taça gigante que iria inflar, mas o tecido do adereço acabou cedendo.
Os donos da casa recebem a Bósnia às 16h desta sexta, no BMO Field, na cidade de Toronto, em busca de sair na frente dos adversários no Grupo B do Mundial.
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Veja abaixo as reações da web
A PARADA DA TAÇA CAINDO pic.twitter.com/o8seGZn48i— Mr.Kinkku (@Mr_Kinkku) June 12, 2026
Eu acho que o estádio tá cheio de espaço vazio.— Maurício Rodrigues (@rsf_mauricio) June 12, 2026
Fiquei rindo da taça não querendo trabalhar kkkk— Hugo Salis (@slishugo) June 12, 2026
Deu tudo errado, a taça inflada rasgou e os fogos de artifício não tava coordenados— Meize333 (@Meize3333) June 12, 2026
Que pena