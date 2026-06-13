Nem Vini Jr nem astros: Nike esgota camisas de 3 nomes do Brasil

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Às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo, um detalhe curioso chamou a atenção dos torcedores que tentaram adquirir produtos oficiais da Seleção. Entre as opções de personalização disponíveis no site da Nike, algumas das camisas mais difíceis de encontrar não são as dos principais nomes do elenco.

Atualmente, os modelos personalizados com os nomes de Alex Sandro, Rayan e Douglas Santos aparecem indisponíveis para compra na plataforma da fornecedora de material esportivo da equipe brasileira. O sistema permite que o consumidor escolha previamente o atleta e o número que deseja estampar na camisa.

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A situação contrasta com o que normalmente ocorre em grandes competições. Jogadores mais midiáticos, como Vinicius Júnior e outros destaques do elenco, continuam com versões disponíveis para os torcedores, enquanto atletas de menor projeção no grupo tiveram seus estoques esgotados.

O caso gera curiosidade principalmente porque os três nomes não figuram entre os principais protagonistas da Seleção Brasileira. Entre eles, apenas Alex Sandro aparece como forte candidato a iniciar a partida de estreia como titular.

Sem uma explicação oficial para a indisponibilidade dos produtos, o cenário levanta especulações sobre uma possível procura acima do esperado por parte dos torcedores ou uma quantidade inicial mais limitada de unidades disponibilizadas para esses atletas.

Com a proximidade do primeiro compromisso do Brasil no Mundial, a movimentação no mercado de produtos oficiais reflete o aumento da expectativa em torno da campanha da equipe comandada por Carlo Ancelotti.