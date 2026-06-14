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COPA DO MUNDO

Histórico! Curaçao se torna menor país a marcar um gol em Copas

País caribenho possui apenas 156 mil habitantes e apenas 444 km² de território

João Grassi
Por
Livano Comenencia
Livano Comenencia - Foto: Paul ELLIS / AFP

Apontada como uma das seleções mais azaronas da Copa do Mundo 2026, Curaçao marcou seu primeiro gol na história do torneio. Estreante, o país caribenho balançou as redes diante da tetracampeã Alemanha, que havia saído na frente do placar.

O responsável pelo gol foi o meio-campista Livano Comenencia, que aproveitou sobra na área alemã e encheu o pé. A bola desviou na zaga e não deu para o histórico goleiro Manuel Neuer, campeão na Copa do Brasil em 2014, conseguir a defesa.

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Apesar da euforia pelo tento marcado aos 20 minutos do primeiro tempo, Curaçao não resistiu à força da equipe europeia e acabou vazada outras duas vezes na primeira etapa, que acabou 3 a 1.

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História foi feita

Mesmo com a derrota parcial, marcar um gol em Copa do Mundo será algo sempre lembrado na história de uma pequena ilha, com uma população de cerca de 156 mil pessoas e apenas 444 km² de território.

Com isso, Curaçao se sagrou também como menor país a marcar na história da competição. O recorde pertencia à Islândia, país que tinha 300 mil habitantes em 2018, quando a seleção estreou na Copa do Mundo

A ilha não é um Estado soberano independente, mas um país constituinte do Reino dos Países Baixos, assim como Aruba.

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