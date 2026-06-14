Copa do Mundo: onde assistir os jogos desta terça-feira (16/06/2026)

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A Copa do Mundo segue a todo vapor, e recebe mais grandes estreias nesta terça-feira, 16, com França x Senegal, Iraque x Noruega e Argentina x Argélia sendo decididos ao longo do dia.

França x Senegal

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Grupo I: França x Senegal - Nova York/Nova Jersey, nos EUA - 16h em Brasília e 15h no horário local



Onde assistir

A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo e pelo SBT e no YouTube pela Cazé TV.



Prováveis escalações

França: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano e Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise e Désiré Doué; Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Senegal: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté e El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr e Lamine Camara; Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson e Sadio Mané. Técnico: Pape Thiaw.

Desfalques

França: Sem desfalques.

Senegal: Kalidou Koulibaly, capitão e pilar defensivo do Al-Hilal, sofreu uma grave contusão na coxa com hematoma, desfalcando o clube na reta final de competições em abril e maio. Agora, ele segue realizando cronograma de reabilitação e transição física.

Já Idrissa Gana Gueye, meio-campista do Everton, sofreu uma lesão em um treinamento no clube e perdeu a reta final da temporada inglesa, voltando a treinar normalmente com bola nos últimos dias mas aparecendo como dúvida para a estreia.

Iraque x Noruega

Grupo I: Iraque x Noruega - Boston, nos EUA - 19h em Brasília e 18h no horário local

Onde assistir

A partida será transmitida no YouTube pela Cazé TV.

Prováveis escalações

Iraque: Jalal Hassan; Hussein Ali, Manaf Younis, Rebin Sulaka e Merchas Doski; Amir Al-Ammari e Ibrahim Bayesh; Youssef Amyn, Ali Jasim e Ahmed Qasem; Aymen Hussein. Técnico: Graham Arnold.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Østigård e David Møller Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg (ou Fredrik Aursnes) e Martin Ødegaard; Antonio Nusa (ou Oscar Bobb), Alexander Sørloth e Erling Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.

Desfalques

Iraque: Sem desfalques (Ahmed Yahya, lateral-esquerdo do Al-Shorta, sofreu uma lesão muscular no tendão da coxa durante o amistoso preparatório contra a Espanha e foi substituído pelo defensor Ahmed Hassan Makenzie).

Noruega: David Møller Wolfe, lateral-esquerdo do AZ Alkmaar, sofreu uma lesão no tendão da coxa na reta final da temporada, desfalcou a equipe nos amistosos preparatórios de junho (incluindo o teste contra a Coreia do Sul) e segue em cronograma de transição física.

Argentina x Argélia

Grupo J: Argentina x Argélia - Kansas City, nos EUA - 22h em Brasília e 20h no horário local

Onde assistir

A partida será transmitida no YouTube pela Cazé TV.

Prováveis escalações

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Argélia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Zineddine Belaïd e Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb e Ramiz Zerrouki; Riyad Mahrez, Houssem Aouar e Mohamed Amoura; Amine Gouiri. Técnico: Vladimir Petković.

Desfalques

Argentina: Leandro Paredes, volante do Boca Juniors, sequer pôde ficar entre os reservas nos últimos compromissos devido a uma distensão no isquiotibial e segue monitorado diariamente em tratamento intensivo.

Já Nahuel Molina, lateral-direito do Atlético de Madrid, lida com problemas musculares e faz atividades específicas para tentar reunir condições físicas ideais.

Argélia: Luca Zidane, goleiro do Granada e filho do lendário Zinédine Zidane sofreu uma grave fratura no maxilar e no queixo na reta final da temporada espanhola. Embora tenha passado por cirurgia, e para poder atuar na fase de grupos, ele treina e jogará utilizando uma máscara protetora facial no rosto, sendo um possível desfalque caso não consiga sustentar o problema.