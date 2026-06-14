COPA DO MUNDO
Cunha rebate repórter sobre Brasil na Copa do Mundo: "Não sou vidente"
Atacante da Seleção respondeu sobre a campanha no Mundial
O empate por 1 a 1 diante de Marrocos marcou uma estreia da Seleção Brasileira com tropeço na Copa do Mundo 2026, neste sábado, 13, em New Jersey. O atacante Matheus Cunha, que saiu do banco de reservas no jogo, disse que não poderia prever até onde poderia chegar a Amarelinha.
"Até onde o Brasil vai chegar?", questionou um repórter, que ouviu: "Eu não sei, não sou vidente, não trabalho com essas coisas. Mas vamos fazer o melhor para ser campeão", rebateu Cunha.
Matheus Cunha entrou no segundo tempo e protagonizou uma boa jogada ao achar belo passe para Vini Júnior. O autor do gol brasileiro recebeu em profundidade e serviu Raphinha, que desperdiçou boa chance de virar o placar.
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Próximo compromisso
O Brasil volta a jogar nesta sexta-feira, 19, contra o Haiti, Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Após empatar no jogo de estreia do Grupo C, a Seleção busca os primeiros três pontos no Mundial.