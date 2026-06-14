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COPA DO MUNDO

"Copa não se ganha no primeiro jogo", diz Ancelotti após estreia ruim do Brasil

Brasil estreou com empate em 1 a 1 contra Marrocos

Daniel Genonadio
Por
Técnico Carlo Ancelotti em Brasil x Marrocos
Técnico Carlo Ancelotti em Brasil x Marrocos - Foto: Rafael Ribeiro / CBF, Nelson Terme / CBF

O Brasil iniciou sua caminhada na Copa do Mundo 2026 com um empate em 1 a 1 contra Marrocos, na noite de sábado, 13. A seleção brasileira não conseguiu um bom desempenho e tem sido alvo de críticas no país por conta da atuação. Após a partida, o técnico Carlo Ancelotti admitiu espaços para melhorias, mas afirmou acreditar que a equipe vai evoluir.

"A partida, sobretudo na primeira parte, foi difícil. Estava ansiosa, teve perda de bola, pouco equilíbrio em campo. A segunda parte foi muito melhor. A equipe vai melhorar no próximo jogo. A equipe teve problemas na primeira parte. Muitas bolas perdidas. Temos que melhorar nesse aspecto. Não podemos perder a confiança. Num primeiro jogo de Copa, tudo pode acontecer. A equipe não estaria perfeita no primeiro jogo. O resultado não é ruim, mas vamos lutar no segundo tempo", disse o treinador.

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Copa do Mundo não se ganha no primeiro jogo

Carlo Ancelotti - técnico da seleção brasileira

Ancelotti afirmou que a ansiedade foi o grande problema da seleção brasileira, que mal conseguiu trocar passes nos primeiros 30 minutos e saiu atrás após bola perdida no meio de campo. Pouco depois, com belo gol, Vinicius Júnior acalmou os ânimos da equipe.

"Eu acho que não começamos bem no jogo, o time estava um pouco preocupado, perdemos muitas bolas, muitos duelos. O primeiro tempo não foi bom. Melhorou no segundo tempo, é um jogo difícil porque Marrocos é uma boa equipe. Um pouco de ansiedade acho que sim, na primeira etapa eles saíam da pressão e faziam transições perigosas. Podíamos ter mais controle", afirmou.

O treinador da seleção brasileira afirmou que não está satisfeito, mas colocou panos quentes nas críticas. "Devemos trabalhar para melhorar, mas é normal. Marrocos jogou bem, teve muita organização no jogo e que foi muito difícil."

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Próximo jogo

O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira, 19, para enfrentar o Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C na fase de grupos da Copa do Mundo.

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brasil na copa Carlo Ancelotti copa do mundo Futebol seleção brasileira

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