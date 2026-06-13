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COPA DO MUNDO

Esqueceu Endrick? Ancelotti responde sobre o atacante contra Marrocos

Joia da Seleção Brasileira passou toda a partida contra Marrocos no banco de reservas

Lucas Vilas Boas
Por
Carlo Ancelotti, técnico da Seleçeão Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleçeão Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O técnico Carlo Ancelotti reconheceu que a Seleção Brasileira teve dificuldades em sua estreia na Copa do Mundo de 2026. Após o empate por 1 a 1 com Marrocos, neste sábado, 13, o treinador afirmou que a equipe apresentou problemas de "equilíbrio", especialmente durante o primeiro tempo.

Na avaliação do comandante italiano, o Brasil sofreu com perdas de bola e não conseguiu controlar a partida da maneira esperada nos 45 minutos iniciais. Apesar disso, Ancelotti pediu tranquilidade e reforçou que o desempenho pode evoluir ao longo da competição.

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"A equipe não jogou bem. Tivemos alguns problemas de equilíbrio e perdemos muitas bolas. Temos que melhorar esse aspecto. A segunda parte foi melhor. Não podemos perder a confiança, porque no primeiro jogo da Copa do Mundo tudo pode acontecer. Não podemos pensar que a equipe estará perfeita logo na estreia. Aceitamos esse resultado, que não é ruim, e vamos lutar para vencer no próximo jogo", afirmou.

Questionado sobre Endrick, que ficou no banco de reservas durante todo o jogo, o treinador evitou comentar o desempenho de atletas específicos e preferiu fazer uma análise coletiva da equipe. Ele optou por utilizar Danilo, Fabinho, Matheus Cunha, Luiz Henrique e Danilo Santos no segundo tempo.

"Eu não estou aqui para falar individualmente dos jogadores. Eu falo da equipe. A equipe não jogou bem no primeiro tempo, mas melhorou na segunda parte. Tivemos algumas oportunidades e precisamos ser mais eficientes", declarou.

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Apesar do tropeço na estreia, Ancelotti enxergou pontos positivos na atuação brasileira. O treinador destacou a entrega dos jogadores até os minutos finais e afirmou que o empate servirá para identificar os ajustes necessários para a sequência da competição.

"A equipe lutou até o último minuto. O aspecto positivo é que está muito claro o que precisamos melhorar. Fizemos coisas boas, mas também vimos problemas que já tinham aparecido nos amistosos. Temos que continuar trabalhando para ter uma equipe mais equilibrada e mais agressiva no ataque", completou.

Com um ponto conquistado na primeira rodada, o Brasil volta suas atenções para o próximo compromisso na fase de grupos, quando buscará a primeira vitória na Copa do Mundo para se aproximar da classificação ao mata-mata.

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brasil na copa Carlo Ancelotti seleção brasileira

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