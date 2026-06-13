COPA DO MUNDO
Melhor em campo, Vini Jr iguala marca de Ronaldinho Gaúcho pelo Brasil
Camisa 7 decidiu na estreia com golaço contra Marrocos na Copa do Mundo
O empate marcado por Vinicius Júnior na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 teve um significado especial para o atacante. Ao balançar as redes diante de Marrocos neste sábado, 13, no Estádio de Nova Jersey, o camisa 7 passou a integrar uma lista restrita de jogadores brasileiros que marcaram gols em duas edições diferentes do Mundial.
Com o gol anotado nos Estados Unidos, Vini igualou um feito alcançado por Ronaldinho Gaúcho. O atacante do Real Madrid já havia deixado sua marca na Copa do Catar, em 2022, quando participou da vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul nas oitavas de final. Naquela campanha, também contribuiu com duas assistências, ambas na fase de grupos, diante da Sérvia.
Ronaldinho construiu sua marca em duas Copas consecutivas. Em 2002, protagonizou um dos momentos mais lembrados da campanha do pentacampeonato ao surpreender o goleiro David Seaman com uma cobrança de falta de longa distância na vitória sobre a Inglaterra, pelas quartas de final. Já em 2006, voltou a marcar em Mundial na goleada brasileira por 4 a 1 sobre o Japão.
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Além do feito histórico, Vinicius chega ao torneio como um dos principais nomes da equipe nacional. Desde o início do ciclo para a Copa de 2026, o atacante lidera a Seleção em participações diretas em gols, acumulando oito bolas na rede e seis assistências desde 2023.
Na véspera da estreia, o jogador demonstrou confiança na campanha brasileira e afirmou que a equipe reúne condições para lutar pelo título mundial.
"A gente chega para ser campeão. Estamos no nível das grandes seleções, das grandes equipes. Temos grandes jogadores. Estamos evoluindo nos últimos meses. Na Copa, zera tudo. Não importa quem chegou na última final, quem ganhou a Copa América, o que importa é o que vai acontecer a partir de amanhã (sábado). Estamos aqui para mudar a história e fazer uma excelente competição", afirmou o atleta.