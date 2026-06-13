Copa do Mundo: Trump defende fim do termo 'soccer' nos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a chamar atenção neste sábado, 13, desta vez por um comentário relacionado ao esporte mais popular do planeta. Durante um discurso na Casa Branca, o mandatário defendeu que os americanos passem a utilizar a palavra "football" para se referir ao futebol praticado na Copa do Mundo.

A declaração reacendeu uma antiga discussão sobre a diferença de nomenclatura entre os Estados Unidos e a maior parte do mundo. Enquanto em diversos países o esporte é conhecido como futebol ou football, os norte-americanos utilizam o termo "soccer". Já a modalidade popularizada pela NFL recebe o nome de "football" no país.

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Para Trump, essa lógica deveria ser invertida."[A modalidade da Copa] deveria ser chamada de football. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Temos que inventar outro nome para essa coisa da NFL", afirmou.

Em praticamente todo o mundo, o esporte disputado por seleções como Brasil, Argentina, Inglaterra e França é chamado de futebol. Nos Estados Unidos, porém, a palavra mais utilizada para a modalidade é "soccer", enquanto "football" faz referência ao esporte que movimenta a NFL e tem no Super Bowl seu principal evento.

A fala acontece em um momento de grande visibilidade para o futebol no país. Os Estados Unidos são uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 e vivem crescente expectativa em torno da competição. Na sexta-feira, 12, a seleção norte-americana iniciou sua campanha com uma vitória convincente por 4 a 1 sobre o Paraguai, resultado que aumentou o entusiasmo dos torcedores locais com o torneio.