Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Copa do Mundo: Trump defende fim do termo 'soccer' nos Estados Unidos

Mandatário norte-americano criticou o uso do termo "soccer" em plena Copa do Mundo

Lucas Vilas Boas
Por
Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUA - Foto: AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a chamar atenção neste sábado, 13, desta vez por um comentário relacionado ao esporte mais popular do planeta. Durante um discurso na Casa Branca, o mandatário defendeu que os americanos passem a utilizar a palavra "football" para se referir ao futebol praticado na Copa do Mundo.

A declaração reacendeu uma antiga discussão sobre a diferença de nomenclatura entre os Estados Unidos e a maior parte do mundo. Enquanto em diversos países o esporte é conhecido como futebol ou football, os norte-americanos utilizam o termo "soccer". Já a modalidade popularizada pela NFL recebe o nome de "football" no país.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Para Trump, essa lógica deveria ser invertida."[A modalidade da Copa] deveria ser chamada de football. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Temos que inventar outro nome para essa coisa da NFL", afirmou.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Fábio Mota marca presença em jogo do Brasil: "De hexa para hexa"
Fábio Mota marca presença em jogo do Brasil: "De hexa para hexa" imagem

COPA DO MUNDO

Nem Vini Jr nem astros: Nike esgota camisas de 3 nomes do Brasil
Nem Vini Jr nem astros: Nike esgota camisas de 3 nomes do Brasil imagem

NOVIDADE!

Uniforme do Brasil conta com detalhe especial para campeões; confira
Uniforme do Brasil conta com detalhe especial para campeões; confira imagem

Em praticamente todo o mundo, o esporte disputado por seleções como Brasil, Argentina, Inglaterra e França é chamado de futebol. Nos Estados Unidos, porém, a palavra mais utilizada para a modalidade é "soccer", enquanto "football" faz referência ao esporte que movimenta a NFL e tem no Super Bowl seu principal evento.

A fala acontece em um momento de grande visibilidade para o futebol no país. Os Estados Unidos são uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 e vivem crescente expectativa em torno da competição. Na sexta-feira, 12, a seleção norte-americana iniciou sua campanha com uma vitória convincente por 4 a 1 sobre o Paraguai, resultado que aumentou o entusiasmo dos torcedores locais com o torneio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Copa do Mundo 2026 Donald Trump

Relacionadas

Mais lidas