Estreia da Seleção Brasileira leva multidão para o Pelourinho

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Vibrando em emoção pela estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, torcedores se reúnem no Largo do Pelourinho, onde acontece a tradicional transmissão do jogo e a torcida organizada pelo Olodum, neste sábado, 13, para acompanhar o confronto entre Brasil e Marrocos.

Ao som da percussão do grupo, o público soteropolitano animou a ladeira do Centro Histórico de Salvador, embalado pela esperança da seleção conquistar o tão sonhado hexa.

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Durante a transmissão da partida, os torcedores dividiram opiniões entre momentos de confiança e frustração com o desempenho da Seleção Brasileira.

Esperança e descrença

Recém moradora da capital baiana, a professora de dança Nayane Cavalcante, de 31 anos, aproveitou o clima da Copa do Mundo para visitar o Pelourinho com a família e demonstrou confiança no resultado da partida.

“Vim visitar o Pelourinho e sentir toda essa energia da Copa do Mundo. Estou otimista para a partida. Vou confessar que estou confiante, apesar de já termos levado um gol. Espero que a gente consiga virar esse jogo”, afirmou em entrevista ao A TARDE.

Nayane Cavalcante e família - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Sem conquistar um título mundial há 24 anos, parte da torcida demonstra menos confiança na campanha rumo ao hexa. A estudante Regina, conhecida como ‘Dinha’, de 65 anos, resumiu o sentimento de muitos brasileiros.

“Eu espero que ele ganhe, mas é sempre decepção, sempre decepção. Mas tenho esperança que ganhe”, disse.

Jogo do Brasil

Foto: José Simões/Ag A TARDE

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo terminou empatada em 1 a 1 com o Marrocos, na noite deste sábado, 13. O gol brasileiro foi marcado por Vini Jr., aos 31 minutos do primeiro tempo.

O próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo será contra o Haiti na próxima sexta-feira, 19. A partida válida pela segunda rodada do Grupo C acontecerá no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

Torcida do Olodum

A Torcida Brasil Olodum foi criada em 1990, durante a Copa do Mundo da Itália. A iniciativa gratuita se transformou em um dos principais símbolos da festa do futebol em Salvador, reunindo torcedores e foliões no Largo do Pelourinho para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira ao som da tradicional percussão do grupo baiano.