Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

TORCIDA

Estreia da Seleção Brasileira leva multidão para o Pelourinho

Tradicional trasmissão agitou o Centro Histórico de Salvador

Agatha Victoria Reis
Por
Trasmissão no Pelourinho
Trasmissão no Pelourinho - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Vibrando em emoção pela estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, torcedores se reúnem no Largo do Pelourinho, onde acontece a tradicional transmissão do jogo e a torcida organizada pelo Olodum, neste sábado, 13, para acompanhar o confronto entre Brasil e Marrocos.

Ao som da percussão do grupo, o público soteropolitano animou a ladeira do Centro Histórico de Salvador, embalado pela esperança da seleção conquistar o tão sonhado hexa.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Durante a transmissão da partida, os torcedores dividiram opiniões entre momentos de confiança e frustração com o desempenho da Seleção Brasileira.

Leia Também:

TROPEÇO

Vini Jr. faz golaço, mas Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa
Vini Jr. faz golaço, mas Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa imagem

COPA DO MUNDO

Copa do Mundo: Trump defende fim do termo 'soccer' nos Estados Unidos
Copa do Mundo: Trump defende fim do termo 'soccer' nos Estados Unidos imagem

COPA DO MUNDO

Fábio Mota marca presença em jogo do Brasil: "De hexa para hexa"
Fábio Mota marca presença em jogo do Brasil: "De hexa para hexa" imagem

Esperança e descrença

Recém moradora da capital baiana, a professora de dança Nayane Cavalcante, de 31 anos, aproveitou o clima da Copa do Mundo para visitar o Pelourinho com a família e demonstrou confiança no resultado da partida.

“Vim visitar o Pelourinho e sentir toda essa energia da Copa do Mundo. Estou otimista para a partida. Vou confessar que estou confiante, apesar de já termos levado um gol. Espero que a gente consiga virar esse jogo”, afirmou em entrevista ao A TARDE.

Nayane Cavalcante e família
Nayane Cavalcante e família - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Sem conquistar um título mundial há 24 anos, parte da torcida demonstra menos confiança na campanha rumo ao hexa. A estudante Regina, conhecida como ‘Dinha’, de 65 anos, resumiu o sentimento de muitos brasileiros.

“Eu espero que ele ganhe, mas é sempre decepção, sempre decepção. Mas tenho esperança que ganhe”, disse.

Jogo do Brasil

Imagem ilustrativa da imagem Estreia da Seleção Brasileira leva multidão para o Pelourinho
Foto: José Simões/Ag A TARDE

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo terminou empatada em 1 a 1 com o Marrocos, na noite deste sábado, 13. O gol brasileiro foi marcado por Vini Jr., aos 31 minutos do primeiro tempo.

O próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo será contra o Haiti na próxima sexta-feira, 19. A partida válida pela segunda rodada do Grupo C acontecerá no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

Torcida do Olodum

A Torcida Brasil Olodum foi criada em 1990, durante a Copa do Mundo da Itália. A iniciativa gratuita se transformou em um dos principais símbolos da festa do futebol em Salvador, reunindo torcedores e foliões no Largo do Pelourinho para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira ao som da tradicional percussão do grupo baiano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo Salvador

Relacionadas

Mais lidas