POSTURA DE LÍDER
Vini Jr cobra Seleção e aponta erros da estreia com Marrocos na Copa
Atacante marcou o único gol do Brasil no primeiro jogo no Mundial
Autor do gol brasileiro no empate por 1 a 1 com Marrocos, neste sábado, 13, Vinicius Júnior avaliou que a Seleção precisa melhorar o controle da partida para evitar dificuldades nos próximos compromissos da Copa do Mundo de 2026. Após o duelo, o atacante destacou a necessidade de manter mais a posse de bola e ter paciência na construção das jogadas.
Segundo o camisa 7, muitos adversários tendem a adotar uma postura defensiva diante do Brasil e apostar nos contra-ataques, cenário que, segundo ele, acabou influenciando o resultado da estreia.
"Certamente, a gente tem que segurar mais a bola, ficar mais com a posse, girar o jogo de um lado para o outro. Muitas vezes os adversários vão se fechar e tentar explorar os contra-ataques. Acabamos sofrendo um gol dessa forma, mas não temos muito o que falar agora", afirmou.
Apesar do tropeço no primeiro compromisso do Mundial, Vini Jr. pregou foco na sequência da competição e ressaltou que o grupo terá pouco tempo para lamentar o resultado.
É trabalhar, porque o próximo jogo já está muito pertoVinicius Jr.
O empate deixou o Brasil com um ponto no Grupo C da Copa do Mundo. A Seleção agora busca uma resposta rápida para encaminhar sua classificação à fase mata-mata e evitar uma pressão maior nas rodadas seguintes.