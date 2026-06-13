Vini Jr cobra Seleção e aponta erros da estreia com Marrocos na Copa

Autor do gol brasileiro no empate por 1 a 1 com Marrocos, neste sábado, 13, Vinicius Júnior avaliou que a Seleção precisa melhorar o controle da partida para evitar dificuldades nos próximos compromissos da Copa do Mundo de 2026. Após o duelo, o atacante destacou a necessidade de manter mais a posse de bola e ter paciência na construção das jogadas.

Segundo o camisa 7, muitos adversários tendem a adotar uma postura defensiva diante do Brasil e apostar nos contra-ataques, cenário que, segundo ele, acabou influenciando o resultado da estreia.

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"Certamente, a gente tem que segurar mais a bola, ficar mais com a posse, girar o jogo de um lado para o outro. Muitas vezes os adversários vão se fechar e tentar explorar os contra-ataques. Acabamos sofrendo um gol dessa forma, mas não temos muito o que falar agora", afirmou.

Apesar do tropeço no primeiro compromisso do Mundial, Vini Jr. pregou foco na sequência da competição e ressaltou que o grupo terá pouco tempo para lamentar o resultado.

É trabalhar, porque o próximo jogo já está muito perto Vinicius Jr.

O empate deixou o Brasil com um ponto no Grupo C da Copa do Mundo. A Seleção agora busca uma resposta rápida para encaminhar sua classificação à fase mata-mata e evitar uma pressão maior nas rodadas seguintes.