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COPA DO MUNDO

Holanda e Japão empatam em jogão de quatro gols na Copa do Mundo

Seleções protagonizaram uma das melhores partidas do Mundial

João Grassi
Por
Summerville e Nakamura em disputa de bola
Summerville e Nakamura em disputa de bola - Foto: ARIC BECKER / AFP

Em duelo de possíveis adversários do Brasil no mata-mata, Holanda e Japão fizeram um dos melhores jogos da Copa do Mundo 2026. Neste domingo, 14, as seleções empataram por 2 a 2 no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, pela fase de grupos da competição.

Após um primeiro tempo de boas chances, mas nenhuma bola na rede, a seleção holandesa saiu na frente no começo do segundo tempo. Em jogada feita por atletas do Liverpool, aos 6 minutos, Gravenberch cruzou para van Dijk e o zagueiro cabeceou no cantinho para fazer 1 a 0.

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Apenas seis minutos depois de ser vazado, o Japão foi valente e conseguiu o empate. Kubo deu passe para Nakamura, que bateu firme. A bola desviou no caminho e atrapalhou o goleirão Verbruggen, que não pôde evitar o gol.

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Holanda passa na frente, mas Japão busca no fim

Os holandeses, no entanto, marcaram o segundo aos 19' da etapa final. Gravenberch, de novo ele, fez grande jogada e serviu Summerville. O atacante cortou pra dentro e acertou belo chute de canhota, sem chances para Suzuki.

No espírito samurai, a seleção asiática buscou o resultado mais uma vez, aos 43 minutos, já na reta final de partida. Após cobrança de escanteio de Ogawa, Kamada tocou de cabeça e contou com outro desvio que novamente atrapalhou Verbruggen.

van Dijk marcou o primeiro gol da Holanda
van Dijk marcou o primeiro gol da Holanda - Foto: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

FICHA TÉCNICA

Holanda 2x2 Japão

Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos

Local: AT&T Stadium, em Dallas

Data: 14/06/2026 (domingo)

Horário: 17h

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Corey Parker e Kyle Atkins (EUA)

VAR: Armando Villarreal (EUA)

Transmissão: TV Globo, GE TV, Sportv, CazéTV, NSports e SBT

Cartões amarelos: Summerville e Depay (Holanda)

Gols: van Dijk e Summerville (Holanda) / Nakamura (Japão)

Escalações

Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven; Ryan Gravenberch (Nathan Aké), Frenkie de Jong e Tijjani Reijnders (Quinten Timbers); Crysencio Summerville (Teun Koopmeiners), Donyell Malen (Memphis Depay) e Cody Gakpo (Brian Brobbey). Técnico: Ronald Koeman.

Japão: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe (Takehiro Tomiyasu), Shogo Taniguchi e Hiroki Ito; Ritsu Doan (Yukinari Sugawara), Kaishu Sano, Daichi Kamada e Keito Nakamura; Takefusa Kubo (Koki Ogawa), Daizen Maeda (Junya Ito) e Ayase Ueda (Kento Shogai). Técnico: Hajime Moriyasu.

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