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EM CANA

Ex-Seleção é preso pela quinta vez pelo mesmo motivo; saiba detalhes

Ex-atacante defendeu o Brasil na Copa do Mundo de 2014

João Grassi
Por
Jô, ex-atacante
Jô, ex-atacante - Foto: João Normando | Amazonas FC

Ex-jogador conhecido por suas passagens no Corinthians, João Alves de Assis Silva, conhecido como Jô, foi preso novamente por não pagar pensão alimentícia. O ex-atacante da Seleção Brasileira, de 39 anos, foi detido em outras quatro oportunidades pelo mesmo motivo.

Jô foi detido em uma boate na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, na madrugada deste domingo, 14. Ele era alvo de um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Itaquera, do TJSP. De acordo com o g1, o valor da dívida de alimentos chegava a R$ 145,4 mil em junho de 2025.

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Entre as cinco prisões de Jô, três ocorreram após sua passagem pelo Amazonas, seu penúltimo clube antes da aposentadoria. Na primeira vez, o ex-atacante foi preso na véspera da partida do Amazonas contra a Ponte Preta, pela Série B de 2024. Ele, inclusive, estava escalado para atuar normalmente.

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Carreira de Jô

Além de Corinthians e Amazonas, Jô também defendeu equipes como CSKA Moscou, Everton, Manchester City, Galatasaray, Internacional, Atlético-MG, onde se sagrou campeão da Libertadores, além de Shabab Dubai, Jiangsu Suning, Nagoya Grampus, Ceará, Al-Jabalain e Itabirito.

Jô ainda defendeu a Seleção Brasileira em competições importantes, como a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014.

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