Jogador do Jacuipense é preso por suspeita de violência doméstica
Jacuipense afirmou acompanhar o caso de perto
O jogador Alison Daniel, do Esporte Clube Jacuipense, foi preso sob acusação relacionada a uma suposta prática de violência doméstica. O caso ganhou repercussão nesta segunda-feira, 25, após o clube baiano se pronunciar oficialmente sobre a situação envolvendo o atleta.
Em nota, o Jacuipense informou que tomou conhecimento da prisão de maneira extraoficial, através de informações divulgadas pela imprensa e por órgãos competentes.
A diretoria destacou ainda que acompanha atentamente os desdobramentos do caso e aguarda a conclusão das investigações antes de qualquer posicionamento definitivo.
O clube ressaltou que respeita os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de reforçar o compromisso institucional contra qualquer tipo de violência.
“O Jacuipense reafirma seu compromisso institucional com a ética, a responsabilidade social e o respeito à dignidade humana, repudiando de forma firme e veemente qualquer tipo de violência, especialmente a violência contra a mulher e a violência doméstica.”
Ainda de acordo com o comunicado, o Jacuipense seguirá monitorando o andamento das apurações e informou que poderá adotar medidas cabíveis após a análise dos fatos relacionados ao caso envolvendo Alison Daniel.