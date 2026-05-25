Árbitro aciona protocolo antirracismo e torcedor é detido

Um torcedor do Amazonas foi detido na tarde deste domingo, 24, após um caso de suposta injúria racial registrado durante a partida contra a Ferroviária, válida pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O episódio aconteceu no estádio Carlos Zamith, em Manaus.



A confusão ocorreu nos minutos finais do primeiro tempo, logo após o gol marcado pela equipe amazonense. Segundo a Ferroviária, o torcedor, que estava posicionado atrás do banco de reservas do clube paulista, teria direcionado ofensas racistas aos jogadores Douglas Skilo e Fernandinho.



De acordo com a nota oficial divulgada pela equipe paulista, o suspeito afirmou: “o meu dente é mais bonito do que a sua cor”.



Após a denúncia dos atletas, o árbitro Marcel Philipe Santos Martins acionou o protocolo antirracismo da CBF e interrompeu a partida. Policiais militares presentes no estádio identificaram e retiraram o suspeito das arquibancadas.



Na súmula do confronto, o árbitro relatou que a partida ficou paralisada por aproximadamente 15 minutos já nos acréscimos da etapa inicial. Segundo o documento, o jogador substituto da Ferroviária, Douglas Pires da Rosa, denunciou que um torcedor utilizando camisa do Amazonas teria dito a frase: “seu dente é mais branco que sua cor”.



O relato ainda aponta que a situação gerou um princípio de tumulto envolvendo jogadores e integrantes das comissões técnicas das duas equipes. A confusão foi controlada após a identificação do torcedor indicado pelos atletas.





A súmula também registra que “uma pessoa com camisa de dirigente do Amazonas trouxe o torcedor para os arredores do campo”, mas destaca que, até o fechamento do documento, a identificação oficial do suspeito ainda não havia sido apresentada.



Após o término da partida, jogadores da Ferroviária seguiram para uma delegacia para registrar boletim de ocorrência. Em nota, o clube informou que dará suporte jurídico e psicológico aos atletas envolvidos no caso.



A equipe paulista também criticou a segurança do estádio Carlos Zamith. Segundo a Ferroviária, durante o tumulto, o portão de acesso ao gramado foi aberto, permitindo a aproximação do suspeito da delegação e a entrada de torcedores no campo.



“A Ferroviária repudia veementemente a ofensa e oferecerá todo suporte necessário aos atletas, que darão seguimento à ocorrência”, destacou o clube em nota.



O Amazonas também se pronunciou oficialmente após o episódio e repudiou o ato de racismo, além de afirmar que colaborou com a identificação do suspeito.



“O clube repudia veementemente o ato, em qualquer forma ou circunstância. Não há espaço para o racismo no futebol”, declarou o clube amazonense.



A diretoria do Amazonas ainda informou que reforçou o esquema de segurança em diferentes setores do estádio antes da partida e reafirmou o compromisso da instituição no combate ao racismo no esporte.