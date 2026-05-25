RACISMO
Árbitro aciona protocolo antirracismo e torcedor é detido
Partida entre Amazonas e Ferroviária pela Série C foi paralisada após denúncia de injúria racial contra jogadores da equipe paulista
Um torcedor do Amazonas foi detido na tarde deste domingo, 24, após um caso de suposta injúria racial registrado durante a partida contra a Ferroviária, válida pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O episódio aconteceu no estádio Carlos Zamith, em Manaus.
A confusão ocorreu nos minutos finais do primeiro tempo, logo após o gol marcado pela equipe amazonense. Segundo a Ferroviária, o torcedor, que estava posicionado atrás do banco de reservas do clube paulista, teria direcionado ofensas racistas aos jogadores Douglas Skilo e Fernandinho.
De acordo com a nota oficial divulgada pela equipe paulista, o suspeito afirmou: “o meu dente é mais bonito do que a sua cor”.
Após a denúncia dos atletas, o árbitro Marcel Philipe Santos Martins acionou o protocolo antirracismo da CBF e interrompeu a partida. Policiais militares presentes no estádio identificaram e retiraram o suspeito das arquibancadas.
Na súmula do confronto, o árbitro relatou que a partida ficou paralisada por aproximadamente 15 minutos já nos acréscimos da etapa inicial. Segundo o documento, o jogador substituto da Ferroviária, Douglas Pires da Rosa, denunciou que um torcedor utilizando camisa do Amazonas teria dito a frase: “seu dente é mais branco que sua cor”.
O relato ainda aponta que a situação gerou um princípio de tumulto envolvendo jogadores e integrantes das comissões técnicas das duas equipes. A confusão foi controlada após a identificação do torcedor indicado pelos atletas.
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A súmula também registra que “uma pessoa com camisa de dirigente do Amazonas trouxe o torcedor para os arredores do campo”, mas destaca que, até o fechamento do documento, a identificação oficial do suspeito ainda não havia sido apresentada.
Após o término da partida, jogadores da Ferroviária seguiram para uma delegacia para registrar boletim de ocorrência. Em nota, o clube informou que dará suporte jurídico e psicológico aos atletas envolvidos no caso.
A equipe paulista também criticou a segurança do estádio Carlos Zamith. Segundo a Ferroviária, durante o tumulto, o portão de acesso ao gramado foi aberto, permitindo a aproximação do suspeito da delegação e a entrada de torcedores no campo.
“A Ferroviária repudia veementemente a ofensa e oferecerá todo suporte necessário aos atletas, que darão seguimento à ocorrência”, destacou o clube em nota.
O Amazonas também se pronunciou oficialmente após o episódio e repudiou o ato de racismo, além de afirmar que colaborou com a identificação do suspeito.
“O clube repudia veementemente o ato, em qualquer forma ou circunstância. Não há espaço para o racismo no futebol”, declarou o clube amazonense.
A diretoria do Amazonas ainda informou que reforçou o esquema de segurança em diferentes setores do estádio antes da partida e reafirmou o compromisso da instituição no combate ao racismo no esporte.