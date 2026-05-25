Bahia x Coritiba coloca frente a frente forças opostas da Série A

O confronto entre Esporte Clube Bahia e Coritiba, marcado para esta segunda-feira, 25, às 20h, no Estádio Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, reúne duas equipes com desempenhos opostos em um aspecto específico da competição. Enquanto o Tricolor de Aço se destaca atuando longe de Salvador, o Coxa tem encontrado dificuldades jogando diante da própria torcida.



Mesmo vivendo um momento turbulento na temporada, o Bahia aparece entre os melhores visitantes da Série A. Em sete partidas disputadas fora de casa, a equipe comandada por Rogério Ceni conquistou quatro vitórias, empatou uma vez e sofreu apenas duas derrotas, consolidando uma das campanhas mais eficientes como visitante no Brasileirão.



O cenário do Coritiba é diferente. Atuando no Couto Pereira, o clube paranaense soma apenas duas vitórias em sete jogos, além de três empates e duas derrotas, desempenho que coloca a equipe entre os mandantes menos eficientes da competição até o momento.



O encontro desta segunda-feira, portanto, coloca frente a frente duas características distintas dentro do campeonato: de um lado, um Bahia que costuma crescer atuando fora de casa; do outro, um Coritiba que ainda tenta transformar o fator local em vantagem na Série A.

Além da disputa pelos três pontos, o confronto também tem peso importante na tabela. Bahia e Coritiba somam os mesmos 23 pontos e dividem a sétima posição do Campeonato Brasileiro, empatados inclusive nos critérios de desempate. O duelo no Paraná pode aproximar uma das equipes do grupo que briga pelas primeiras colocações da competição.

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Apesar da igualdade na pontuação, os momentos recentes dos clubes são diferentes. O Coritiba chega embalado pela vitória conquistada na última rodada, encerrando uma sequência de três jogos sem triunfos.



Já o Bahia atravessa sua fase mais delicada em 2026. O Esquadrão não vence há sete partidas, acumulando quatro derrotas, três empates e ainda uma eliminação precoce para o Remo na Copa do Brasil. A sequência negativa aumentou a pressão sobre Rogério Ceni e provocou protestos da torcida tricolor, insatisfeita com o desempenho recente da equipe.