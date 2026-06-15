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Brasil perde recorde histórico de gols em Copas do Mundo para Alemanha

Empate com o Marrocos e goleada da Alemanha sobre Curaçao tiram da Seleção Brasileira da liderança

Téo Mazzoni
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Empate com o Marrocos e goleada alemã sobre Curaçao colocam a Alemanha na liderança do ranking de gols marcados na história das Copas do Mundo.
Empate com o Marrocos e goleada alemã sobre Curaçao colocam a Alemanha na liderança do ranking de gols marcados na história das Copas do Mundo. - Foto: Nelson Terme/ CBF

Considerada a seleção mais vitoriosa da história do futebol mundial, o Brasil se acostumou a liderar praticamente todas as principais estatísticas das Copas do Mundo. No entanto, neste domingo, 14, após a goleada da Alemanha sobre Curaçao e o empate da equipe comandada por Carlo Ancelotti diante do Marrocos, no sábado, 13, a Seleção Brasileira perdeu a liderança no ranking de gols marcados na história da competição.

Antes das respectivas estreias no Mundial de 2026, o Brasil somava 237 gols em Copas do Mundo, enquanto a Alemanha aparecia logo atrás, com 232. Com o empate por 1 a 1 diante do Marrocos, a Amarelinha chegou aos 238 gols. Já os alemães, impulsionados pela goleada por 7 a 1 sobre Curaçao, alcançaram a marca de 239 gols e assumiram a liderança histórica do ranking.

A diferença é mínima, mas chama atenção por ter sido construída com duas participações a menos que o Brasil. Enquanto a Seleção Brasileira, única pentacampeã mundial, disputou todas as 23 edições da Copa do Mundo, a Alemanha participou de 21 torneios.

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Ao longo da história dos Mundiais, os alemães disputaram 113 partidas e possuem média de 2,12 gols por jogo. O Brasil, por sua vez, acumula 115 partidas e média de 2,08 gols por confronto.

Com isso, a Alemanha passa a ocupar a primeira colocação entre as seleções que mais balançaram as redes em Copas do Mundo. Brasil, Argentina, França e Itália completam o top 5 do ranking.

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Seleções com mais gols na história das Copas do Mundo

  • Alemanha — 239 gols
  • Brasil — 238 gols
  • Argentina — 152 gols
  • França — 136 gols
  • Itália — 128 gols
  • Espanha — 108 gols
  • Inglaterra — 104 gols
  • Holanda — 96 gols
  • Uruguai — 89 gols
  • Hungria — 87 gols

Quando o Brasil volta a campo?

Agora fora da liderança no quesito gols marcados em Copas do Mundo, a Seleção Brasileira volta a campo na próxima sexta-feira, 19, às 21h30, para enfrentar o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, pela segunda rodada do Grupo C do Mundial.

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brasil na copa copa do mundo seleção brasileira

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