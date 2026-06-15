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COPA DO MUNDO

Suécia dá espetáculo e Costa do Marfim vence com emoção

Amad Diallo marca aos 90 minutos contra o Equador, enquanto a Suécia aplica 5 a 1 sobre a Tunísia

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Costa do Marfim vence no fim e Suécia goleia na Copa do Mundo
Costa do Marfim vence no fim e Suécia goleia na Copa do Mundo - Foto: Reprodução / FIFA - (fifa.com)

A primeira rodada dos grupos E e F da Copa do Mundo de 2026 foi marcada por emoção até os minutos finais e por uma goleada convincente neste domingo, 14.

Pelo Grupo E, a Costa do Marfim estreou com vitória ao derrotar o Equador por 1 a 0 no Lumen Stadium, na Filadélfia. O gol da partida saiu apenas aos 45 minutos do segundo tempo, quando Amad Diallo aproveitou cruzamento rasteiro de Singo e garantiu os três pontos para os africanos.

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O confronto foi equilibrado e teve três bolas na trave ao longo dos 90 minutos. O Equador criou boas oportunidades com John Yeboah, Alan Minda e Gonzalo Plata, mas parou nas defesas de Yahia Fofana e na falta de precisão nas finalizações. Do outro lado, a Costa do Marfim encontrou em Yan Diomandé, de apenas 19 anos, sua principal arma ofensiva.

"Foi difícil. Sabemos que o Equador é uma grande equipe e que o clima estaria extremamente quente. Fomos pacientes, exatamente como o técnico pediu, aguardando nossa oportunidade, e a aproveitamos", destacou o jovem atacante, eleito o melhor jogador da partida.

O resultado coloca os marfinenses na liderança do Grupo E ao lado da Alemanha, que goleou Curaçao por 7 a 1 na abertura da chave. Na próxima rodada, a Costa do Marfim encara os alemães, enquanto o Equador busca recuperação diante de Curaçao.

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Já pelo Grupo F, a Suécia não tomou conhecimento da Tunísia e venceu por 5 a 1 em Monterrey, no México. Com o empate por 2 a 2 entre Holanda e Japão no outro duelo da chave, os suecos terminaram a rodada isolados na ponta da tabela.

O volante Ayari foi um dos destaques da partida ao marcar duas vezes em finalizações de fora da área. No primeiro gol, logo aos seis minutos, o jogador preferiu não comemorar por respeito às suas origens familiares, já que seu pai é tunisiano.

A Suécia ampliou ainda no primeiro tempo com Alexander Isak, após assistência de Viktor Gyökeres. A Tunísia diminuiu antes do intervalo com o zagueiro Rekik, de cabeça, após cruzamento de Hannibal Mejbri.

Na etapa final, os suecos voltaram a controlar as ações e transformaram a vitória em goleada. Gyökeres marcou o terceiro, Svanberg anotou o quarto em lance validado com auxílio da tecnologia da bola conectada ao VAR, e Ayari fechou o placar nos acréscimos.

Além de assumir a liderança do Grupo F, a Suécia também entrou no radar da Seleção Brasileira. Os classificados desta chave enfrentarão os dois melhores colocados do Grupo C, onde está o Brasil, na fase eliminatória do Mundial.

Na segunda rodada, os suecos terão pela frente a Holanda, em Houston, enquanto Tunísia e Japão duelam novamente em Monterrey.

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copa do mundo Costa do Marfim equador Suécia Tunísia

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