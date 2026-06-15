Brasileirão ou Copa do Mundo? Tunisia demite treinador após goleada

Nem o Campeonato Brasileiro costuma agir tão rápido. A Copa do Mundo de 2026 registrou sua primeira troca de treinador após apenas uma rodada da fase de grupos. A Federação Tunisiana de Futebol anunciou a demissão de Sabri Lamouchi poucas horas depois da goleada por 5 a 1 sofrida diante da Suécia, em Monterrey, pela abertura do Grupo F.



A decisão chama atenção pela rapidez. Mesmo com duas partidas ainda por disputar e chances matemáticas de classificação para o mata-mata, os dirigentes tunisianos optaram por encerrar o trabalho do treinador em pleno andamento do Mundial.



Lamouchi deixa o comando da seleção após uma passagem curta, de apenas cinco jogos. O retrospecto acabou pesando na avaliação da federação: foram três derrotas, um empate e apenas uma vitória desde sua chegada.



Antes da estreia na Copa do Mundo, a Tunísia já havia acumulado resultados pouco animadores. A equipe foi derrotada por Áustria e Bélgica em amistosos preparatórios, empatou sem gols com o Canadá e venceu o Haiti por 1 a 0.



A gota d'água, porém, foi a dura derrota para a Suécia. Os suecos controlaram as ações desde o início e abriram o placar logo aos sete minutos com Yasin Ayari. Aos 30, Alexander Isak ampliou a vantagem e deixou a seleção africana em situação delicada.





A Tunísia ainda conseguiu reagir antes do intervalo. Omar Rekik descontou e levou a equipe para o vestiário com a esperança de buscar uma recuperação na etapa final.



O cenário, entretanto, mudou completamente após o retorno dos times ao gramado.



Superior durante todo o segundo tempo, a Suécia dominou as ações ofensivas e marcou mais três vezes para transformar a vitória em goleada. O placar de 5 a 1 se tornou um dos resultados mais expressivos desta edição da Copa do Mundo até o momento.



Além do impacto na tabela, a derrota deixou a Tunísia na lanterna do Grupo F e aumentou consideravelmente a pressão sobre a comissão técnica. A resposta da federação veio de forma imediata, com a demissão de Lamouchi, que se torna o primeiro treinador a perder o cargo durante o Mundial de 2026.