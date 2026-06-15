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FIFA MUDA REGRA

Após polêmica, Fifa libera espanhol nas coletivas da Copa do Mundo

Entidade volta atrás após repercussão envolvendo Vinícius Júnior e Hakimi

Redação
Por Redação
Após a repercussão envolvendo Vinícius Júnior e Hakimi, a Fifa voltou atrás e decidiu garantir tradução em espanhol em todas as entrevistas coletivas da Copa do Mundo. A mudança vale para todos os jogos do torneio, independentemente das seleções envolvidas
Após a repercussão envolvendo Vinícius Júnior e Hakimi, a Fifa voltou atrás e decidiu garantir tradução em espanhol em todas as entrevistas coletivas da Copa do Mundo. A mudança vale para todos os jogos do torneio, independentemente das seleções envolvidas - Foto: Darrian Traynor / Getty Images via AFP

A Fifa decidiu alterar o protocolo de entrevistas coletivas da Copa do Mundo de 2026 e passará a disponibilizar tradução simultânea para o espanhol em todas as coletivas oficiais do torneio. A mudança ocorre após a repercussão negativa gerada pela impossibilidade de Vinícius Júnior e Achraf Hakimi responderem perguntas em espanhol durante compromissos de imprensa após o confronto entre Brasil e Marrocos.

Com a nova diretriz, o espanhol passa a ter tratamento semelhante ao inglês, idioma que já conta com tradução garantida em todas as entrevistas da competição. Além disso, a entidade continuará oferecendo interpretação para as línguas predominantes das seleções envolvidas em cada partida.

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A decisão representa uma mudança de postura da Fifa poucos dias após o episódio que gerou críticas de jornalistas e torcedores. O caso chamou atenção especialmente pelo fato de o espanhol ser a língua oficial do México, um dos três países que sediam o Mundial ao lado dos Estados Unidos e do Canadá.

Entenda o motivo da restrição

Questionada sobre a situação, a Fifa explicou que a limitação não estava relacionada a uma proibição específica do idioma espanhol, mas sim a questões operacionais envolvendo o planejamento das traduções em cada coletiva.

Segundo a entidade, antes de cada jogo, as seleções informam quais idiomas desejam disponibilizar para tradução durante as entrevistas. No duelo entre Brasil e Marrocos, a delegação brasileira solicitou tradução para português e italiano, levando em consideração a possibilidade de Carlo Ancelotti optar por responder em sua língua natal. Já os marroquinos pediram árabe e francês.

Com isso, as entrevistas contaram com tradução para português, italiano, árabe, francês e inglês, este último por ser o idioma predominante do local da partida, disputada em Nova Jersey.

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Diante desse cenário, Vinícius Júnior e Hakimi não puderam responder perguntas em espanhol, já que não havia estrutura disponível para traduzir suas respostas aos demais profissionais presentes.

Antes da coletiva, inclusive, o mediador reforçou aos jornalistas os idiomas disponíveis para tradução: "Quando forem fazer perguntas, levante sua mão e espere pelo microfone. Nós temos tradução hoje para inglês, português, italiano, árabe e francês".

Enquanto isso, Ancelotti respondeu perguntas em diferentes idiomas durante a entrevista, utilizando francês, inglês e italiano em suas respostas.

Mudança passa a valer para todos os jogos

Até então, o espanhol era disponibilizado apenas em partidas envolvendo seleções hispânicas ou quando alguma delegação solicitava a tradução previamente. Com a repercussão do caso envolvendo Brasil e Marrocos, a Fifa optou por ampliar a cobertura linguística para todo o torneio.

A nova medida valerá inclusive para jogos realizados fora do México e para confrontos sem a participação de países de língua espanhola.

Um exemplo ocorreu na primeira rodada do Mundial, em Monterrey, quando Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentaram. Mesmo sem seleções hispânicas em campo, a organização disponibilizou tradução para coreano, tcheco, inglês e espanhol.

A partir de agora, a presença do espanhol passa a ser obrigatória em todas as entrevistas oficiais da Copa do Mundo, buscando evitar novas controvérsias e ampliar o acesso da imprensa internacional às coletivas do torneio

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