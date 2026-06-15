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Uruguai para na Arábia Saudita e estreia com empate na Copa do Mundo

Duelo no Hard Rock Stadium, em Miami, terminou em 1 a 1

Lucas Vilas Boas
Por
Arábia Saudita e Uruguai empataram 1 a 1
Arábia Saudita e Uruguai empataram 1 a 1 - Foto: Divulgação | Fifa

Arábia Saudita e Uruguai começaram suas trajetórias na Copa do Mundo de 2026 com um empate por 1 a 1, em partida marcada pela atuação decisiva do goleiro Mohammed Al-Owais. O arqueiro saudita foi o principal responsável por impedir a vitória da Celeste, que dominou boa parte do segundo tempo.

O resultado deixa o Grupo H completamente equilibrado ao fim da primeira rodada. Mais cedo, Espanha e Cabo Verde empataram sem gols, o que faz com que todas as seleções somem um ponto. Sauditas e uruguaios aparecem nas duas primeiras posições da chave por terem marcado gols.

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A segunda rodada do grupo será disputada no próximo domingo. A Arábia Saudita enfrenta a Espanha, em Atlanta, às 13h, enquanto o Uruguai encara Cabo Verde, às 19h, em Miami.

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O JOGO

A seleção saudita saiu na frente ainda na etapa inicial. Após defesa parcial de Fernando Muslera, o zagueiro Al-Amri aproveitou o rebote dentro da área para abrir o placar.

Na volta do intervalo, o panorama da partida mudou. O Uruguai passou a controlar as ações ofensivas e pressionou em busca da reação, mas encontrou dificuldades para superar Al-Owais, que acumulou intervenções importantes e manteve sua equipe em vantagem durante grande parte do confronto.

A insistência uruguaia, no entanto, foi recompensada aos 34 minutos do segundo tempo. Maxi Araújo aproveitou uma sobra de bola dentro da área e conseguiu vencer o goleiro saudita, deixando tudo igual no marcador.

Mesmo após o empate, a equipe comandada por Marcelo Bielsa continuou no ataque em busca da virada, mas voltou a esbarrar na atuação inspirada de Al-Owais, que garantiu o ponto para a Arábia Saudita.

O empate também mantém a invencibilidade das seleções asiáticas nesta edição da Copa do Mundo. Até o momento, Coreia do Sul e Austrália venceram seus compromissos, enquanto Catar, Japão e Arábia Saudita ficaram na igualdade. Já as equipes sul-americanas ainda buscam o primeiro triunfo no torneio, após os empates de Brasil e Uruguai e as derrotas de Paraguai e Equador.

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Copa do Mundo 2026

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