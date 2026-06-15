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DE OLHO NA COPA

Neymar fica fora de treino e deve desfalcar o Brasil contra o Haiti

Atacante passou por nova avaliação na panturrilha direita nesta segunda-feira, 15

Lucas Vilas Boas
Por
Neymar em treinamento pela Seleção Brasileira
Neymar em treinamento pela Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A presença de Neymar na próxima partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de 2026 está cada vez mais improvável. O atacante passou por novos exames nesta segunda-feira, 15, para monitorar a evolução da lesão na panturrilha direita e não participou do treinamento realizado no período da tarde.

Além do atacante, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Raphinha também não treinaram com os demais jogadores por controle de carga.

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Com isso, a tendência é que o jogador fique fora do duelo contra o Haiti, marcado para esta sexta-feira, 19, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Desde o início da preparação brasileira para o Mundial, em 27 de maio, Neymar ainda não participou de nenhuma atividade tática sob o comando de Carlo Ancelotti.

O problema muscular teve origem na derrota do Santos por 3 a 0 para o Coritiba, no último jogo antes do anúncio da convocação, no dia 17 de maio. A lesão completa um mês nesta quarta-feira, e, embora a evolução do jogador seja considerada positiva, a orientação é evitar qualquer precipitação em seu retorno.

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Nos bastidores, a CBF destaca que o trabalho com Neymar não se resume ao tratamento da contusão. O atacante também realiza um planejamento específico de condicionamento físico, respeitando as limitações impostas pela recuperação da panturrilha.

A preocupação da comissão técnica é minimizar a perda de massa muscular e manter a capacidade física do atleta durante o período afastado dos gramados. Neste estágio da recuperação, o foco está principalmente na readaptação cardiovascular e na transição gradual para as atividades em campo.

Após empatar com Marrocos na estreia, o Brasil ocupa a segunda posição do Grupo C, com um ponto, ao lado da própria seleção marroquina. Depois de encarar o Haiti, a Escócia será a última adversária da Seleção na fase de grupos da Copa do Mundo.

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Tags

brasil na copa Copa do Mundo 2026 Neymar Jr seleção brasileira

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