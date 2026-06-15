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Jogos do Brasil na Copa terão mudanças na circulação de ônibus em Salvador; entenda

Rodoviários de Salvador seguirão protocolo especial durante partidas da Seleção

Luan Julião
Por
Jogos do Brasil alteram dinâmica das viagens de ônibus em Salvador
Jogos do Brasil alteram dinâmica das viagens de ônibus em Salvador - Foto: Clara Pessoa

Os rodoviários de Salvador tiveram orientações específicas para a operação do transporte público durante os jogos da Seleção Brasileira. A informação foi divulgada pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, que explicou como funcionarão as viagens de ônibus nos horários das partidas.

De acordo com o dirigente sindical, os coletivos continuarão circulando normalmente fora do período dos jogos. Já os veículos que concluírem suas viagens durante a partida deverão permanecer nos terminais até o apito final, medida que visa garantir a segurança dos trabalhadores diante da redução do movimento nas ruas.

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A Seleção Brasileira volta a campo na próxima sexta-feira, 19, às 21h30, quando enfrenta o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Já o último compromisso do Brasil nesta etapa da competição será diante da Escócia, no dia 24 de junho, às 19h. A orientação do sindicato deverá ser aplicada nos dois confrontos.

"Companheiros, é como fazemos em todas as Copas. Durante o período do jogo, passamos uma orientação para os trabalhadores em relação às viagens. Queremos orientar os trabalhadores que tiverem viagem para que, caso não seja no horário do jogo, sigam normalmente com sua viagem, até porque prestamos um serviço essencial e haverá usuários do transporte na rua nos aguardando."

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"Mas, se a sua viagem for no período do horário do jogo, certamente você vai ficar no terminal até o término da partida, para salvaguardar a sua integridade, porque sabemos que a cidade fica deserta."

Segundo a orientação, as viagens que já estiverem em andamento no momento do jogo deverão ser finalizadas normalmente. No entanto, ao chegar ao terminal durante a partida, os motoristas não deverão iniciar um novo percurso, permanecendo no local até o encerramento do confronto.

"Então, fica combinado assim: as viagens que estiverem em curso durante o horário do jogo deverão ser concluídas. Caso você chegue ao terminal com sua viagem às 19h ou 19h10, por exemplo, você não sairá com uma nova viagem e ficará no local."

O sindicato informou ainda que poderá haver exceções durante o intervalo da partida, dependendo da necessidade operacional e da demanda de passageiros.

"Se houver necessidade de você seguir com sua viagem durante o intervalo do jogo, o despachante irá informar, de acordo com a demanda, e aí você seguirá normalmente."

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copa do mundo Mobilidade Salvador seleção brasileira transporte

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