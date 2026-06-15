Conheça os cortes de cabelo mais icônicos da Copa do Mundo

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A Copa do Mundo é o palco principal das maiores estrelas do futebol global, mas o torneio também funciona como uma influente vitrine de estilo.

Das chuteiras coloridas e personalizadas aos penteados ousados, o visual dos atletas dita tendências mundiais e marca época na cultura pop.

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Muitos jogadores são lembrados imediatamente pelo corte de cabelo que ostentaram nos gramados, como Ronaldo Fenômeno e Neymar Jr.

Pensando nisso, o portal A TARDE reuniu os visuais mais marcantes e inesquecíveis da história das Copas.

Os penteados memoráveis dos Mundiais

Ronaldo Fenômeno e o estilo "Cascão" (2002)

É impossível falar de cabelos icônicos sem iniciar com o camisa 9 do pentacampeonato do Brasil. Ronaldo Fenômeno adotou o corte — raspado com um semicírculo de cabelo na parte frontal da cabeça — antes da semifinal contra a Turquia, em 2002.

Anos depois, o ex-atacante revelou que a mudança radical foi uma estratégia para desviar a atenção da imprensa de uma lesão crônica na coxa direita.

Ronaldo Fenômeno em 2002 - Foto: AFP | DANIEL GARCIA

O corte que se tornou febre, inclusive, inspirou a banda baiana Chiclete com Banana, que à época, era comandada pelo cantor Bell Marques, a lançar a música 'Cabelo Raspadinho'. Ouça abaixo:

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O moicano de Neymar (2014)

Em sua estreia em Mundiais, na Copa realizada no Brasil, o principal craque da Seleção Brasileira demonstrou ousadia ao desfilar com um moicano estilizado com mechas loiras platinadas, visual que foi copiado por milhares de jovens pelo país.

Neymar na Copa do Mundo de 2014 - Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO/AE

O caso curioso da Romênia (1998)

A seleção da Romênia levou o conceito de espírito de equipe a outro patamar na França. Após garantirem a classificação antecipada para as oitavas de final, todos os jogadores de linha do elenco cumpriram uma promessa coletiva e apareceram em campo com os cabelos descoloridos e pintados de loiro oxigenado, criando uma das imagens mais marcantes da história da competição.

Seleção da Romênia com os cabelos pintados - Foto: AFP

René Higuita (1990)

O excêntrico goleiro colombiano chamou a atenção no Mundial da Itália por seus longos cachos escuros e volumosos. Higuita entrou para a história do esporte não apenas pelo visual, mas por seu estilo de jogo arrojado, imortalizado pela famosa "defesa escorpião", em que rebateu a bola com os calcanhares no ar.

Ex-goleiros Rogério Ceni e René Higuita. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Carlos Valderrama (1990, 1994 e 1998)

O cerebral meio-campista e capitão da Colômbia marcou três edições seguidas do torneio com sua inconfundível e gigantesca cabeleira crespa tingida de loiro, tornando-se um dos símbolos visuais mais duradouros do futebol dos anos 1990.

Carlos Valderrama - Foto: AFP

Marouane Fellaini (2014 e 2018)

O volante belga foi um dos grandes destaques da talentosa geração de seu país, chamando a atenção no meio-campo graças ao seu imponente e volumoso cabelo estilo black power, que ostentou com orgulho nas Copas do Brasil e da Rússia.

Fellaini durante treino - Foto: AFP PHOTO / Adrian DENNIS

Taribo West (1998)

O zagueiro nigeriano era famoso por adaptar a cor do cabelo aos clubes que defendia. Na Copa da França, ele surpreendeu o mundo ao surgir em campo com duas extensões trançadas na cor verde-bandeira, combinando perfeitamente com o uniforme da seleção da Nigéria.

Taribo West - Foto: AFP

Roberto Baggio (1994)

Lembrado pelos brasileiros pelo pênalti perdido que garantiu o tetracampeonato ao Brasil, o craque italiano também marcou o torneio dos Estados Unidos pelo estilo. O camisa 10 ostentava o "Rabo de Cavalo Divino", um corte que misturava a estrutura de um mullet clássico com pequenas tranças decoradas na nuca.