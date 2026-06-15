COMPORTAMENTO
Conheça os cortes de cabelo mais icônicos da Copa do Mundo
Cabelos já foram grandes protagonistas em Mundiais
A Copa do Mundo é o palco principal das maiores estrelas do futebol global, mas o torneio também funciona como uma influente vitrine de estilo.
Das chuteiras coloridas e personalizadas aos penteados ousados, o visual dos atletas dita tendências mundiais e marca época na cultura pop.
Muitos jogadores são lembrados imediatamente pelo corte de cabelo que ostentaram nos gramados, como Ronaldo Fenômeno e Neymar Jr.
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Pensando nisso, o portal A TARDE reuniu os visuais mais marcantes e inesquecíveis da história das Copas.
Os penteados memoráveis dos Mundiais
Ronaldo Fenômeno e o estilo "Cascão" (2002)
É impossível falar de cabelos icônicos sem iniciar com o camisa 9 do pentacampeonato do Brasil. Ronaldo Fenômeno adotou o corte — raspado com um semicírculo de cabelo na parte frontal da cabeça — antes da semifinal contra a Turquia, em 2002.
Anos depois, o ex-atacante revelou que a mudança radical foi uma estratégia para desviar a atenção da imprensa de uma lesão crônica na coxa direita.
O corte que se tornou febre, inclusive, inspirou a banda baiana Chiclete com Banana, que à época, era comandada pelo cantor Bell Marques, a lançar a música 'Cabelo Raspadinho'. Ouça abaixo:
O moicano de Neymar (2014)
Em sua estreia em Mundiais, na Copa realizada no Brasil, o principal craque da Seleção Brasileira demonstrou ousadia ao desfilar com um moicano estilizado com mechas loiras platinadas, visual que foi copiado por milhares de jovens pelo país.
O caso curioso da Romênia (1998)
A seleção da Romênia levou o conceito de espírito de equipe a outro patamar na França. Após garantirem a classificação antecipada para as oitavas de final, todos os jogadores de linha do elenco cumpriram uma promessa coletiva e apareceram em campo com os cabelos descoloridos e pintados de loiro oxigenado, criando uma das imagens mais marcantes da história da competição.
René Higuita (1990)
O excêntrico goleiro colombiano chamou a atenção no Mundial da Itália por seus longos cachos escuros e volumosos. Higuita entrou para a história do esporte não apenas pelo visual, mas por seu estilo de jogo arrojado, imortalizado pela famosa "defesa escorpião", em que rebateu a bola com os calcanhares no ar.
Carlos Valderrama (1990, 1994 e 1998)
O cerebral meio-campista e capitão da Colômbia marcou três edições seguidas do torneio com sua inconfundível e gigantesca cabeleira crespa tingida de loiro, tornando-se um dos símbolos visuais mais duradouros do futebol dos anos 1990.
Marouane Fellaini (2014 e 2018)
O volante belga foi um dos grandes destaques da talentosa geração de seu país, chamando a atenção no meio-campo graças ao seu imponente e volumoso cabelo estilo black power, que ostentou com orgulho nas Copas do Brasil e da Rússia.
Taribo West (1998)
O zagueiro nigeriano era famoso por adaptar a cor do cabelo aos clubes que defendia. Na Copa da França, ele surpreendeu o mundo ao surgir em campo com duas extensões trançadas na cor verde-bandeira, combinando perfeitamente com o uniforme da seleção da Nigéria.
Roberto Baggio (1994)
Lembrado pelos brasileiros pelo pênalti perdido que garantiu o tetracampeonato ao Brasil, o craque italiano também marcou o torneio dos Estados Unidos pelo estilo. O camisa 10 ostentava o "Rabo de Cavalo Divino", um corte que misturava a estrutura de um mullet clássico com pequenas tranças decoradas na nuca.