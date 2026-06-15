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COPA DO MUNDO

Atacante passa 30 minutos sem tocar na bola e quebra recorde na Copa

Mikel Oyarzabal conseguiu o feito negativo durante partida entre Espanha e Cabo Verde pelo Grupo H

Marina Branco
Por
Mikel Oyarzabal pela Espanha
Mikel Oyarzabal pela Espanha - Foto: Fifa

A estreia da Espanha na Copa do Mundo teve um dado tão inesperado quanto o resultado final da partida. No empate em 0 a 0 contra Cabo Verde, nesta segunda-feira, 15, Mikel Oyarzabal conseguiu passar os primeiros 30 minutos de jogo sem tocar uma única vez na bola.

Segundo o site estatístico OptaJoe, desde o início dos registros, em 1966, nenhum jogador havia ficado tanto tempo em campo, em uma partida de Mundial, sem participar de uma jogada sequer com a bola.

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Favorita no confronto, a equipe comandada por Luis de la Fuente teve posse, rondou a área adversária e tentou controlar o ritmo, mas esbarrou em um bloqueio físico, fechado e organizado. No centro do ataque, Oyarzabal acabou isolado entre os defensores africanos e virou alvo da imprensa espanhola, que o chamou de "fantasma".

De um lado, a Espanha foi pouco incisiva, com problemas para acelerar a circulação da bola, enquanto do outro, Cabo Verde resistiu, apoiado na atuação segura do goleiro Vozinha, de 40 anos, que fechou o gol e virou personagem da partida.

Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo
Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo - Foto: ROBERTO SCHMIDT

Oyarzabal isolado em campo

Durante toda a partida, a seleção espanhola teve dificuldades para encontrar espaços, especialmente pelo corredor central, e não conseguiu conectar o centroavante ao restante da equipe, mesmo sendo uma das principais referências para finalizar jogadas.

Durante meia hora, Oyarzabal não recebeu, não escorou, não tabelou e não finalizou, com a bola circulando sem chegar ao responsável por ocupar a área.

Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo
Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo - Foto: ROBERTO SCHMIDT

"Apesar de os comandados de Luis de la Fuente enfrentarem uma sólida defesa, os espanhóis não conseguiram movimentar a bola com rapidez. Oyarzabal foi quem mais sofreu com isso", comentou um jornal espanhol.

"O atacante ficou perdido em meio à defesa africana e passou os primeiros trinta minutos sem tocar na bola. Isso é inédito na história da Copa do Mundo, desde que os registros começaram a ser feitos", publicou.

Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo
Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo - Foto: ROBERTO SCHMIDT
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copa do mundo espanha Oyarzabal

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