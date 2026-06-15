COPA DO MUNDO
Vai comprar camisa da Seleção? Veja 5 dicas para não cair em golpe
Etiquetas, acabamento e preço podem ajudar a identificar se a camisa é original ou falsa
A Copa do Mundo não movimenta apenas os estádios e as torcidas. Com o aumento da procura por camisas de seleções e clubes, também cresce a oferta de produtos esportivos em lojas físicas e plataformas online. Nesse cenário, muitos consumidores acabam enfrentando uma dúvida comum: como saber se uma camisa é realmente original?
Embora algumas falsificações sejam cada vez mais parecidas com os modelos oficiais, existem detalhes que podem ajudar na identificação da procedência da peça antes da compra.
Etiquetas podem revelar a autenticidade
Um dos primeiros pontos que merece atenção está nas etiquetas.
As camisas oficiais costumam apresentar informações completas sobre fabricação, composição do tecido e identificação do produto. Além disso, muitas marcas utilizam códigos de autenticidade ou QR Codes que permitem verificar a origem da peça diretamente pelos canais oficiais.
Acabamento faz diferença
A qualidade do material também costuma ser um forte indicativo.
Os modelos originais geralmente são produzidos com tecidos tecnológicos desenvolvidos para oferecer mais conforto, ventilação e desempenho. Costuras bem-feitas, toque uniforme e ausência de falhas no acabamento são características comuns nas versões oficiais.
Fique atento aos detalhes dos escudos
Escudos, logotipos e patrocinadores podem entregar rapidamente uma falsificação.
Bordados tortos, estampas com baixa qualidade, cores diferentes das oficiais ou aplicações desalinhadas são alguns dos sinais que merecem atenção. Nas peças originais, esses elementos costumam apresentar acabamento mais cuidadoso e visual mais refinado.
Preço muito baixo pode ser sinal de alerta
Encontrar promoções é possível, mas ofertas muito abaixo dos valores praticados pelo mercado exigem cautela.
O desenvolvimento dos materiais, o pagamento de licenças e todo o processo de produção influenciam diretamente no preço das camisas oficiais. Por isso, valores excessivamente baixos podem indicar que o produto não é original.
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Compre em locais confiáveis
Uma das formas mais seguras de evitar problemas é adquirir a camisa em lojas autorizadas.
Comprar diretamente com as marcas esportivas, clubes ou revendedores credenciados reduz o risco de receber um produto falsificado. Além disso, o consumidor conta com garantia, suporte e possibilidade de troca caso seja necessário.
Procura aumenta durante a Copa
Em períodos de grandes competições, como a Copa do Mundo, a busca por camisas oficiais costuma crescer significativamente.
Por isso, antes de finalizar a compra, vale a pena observar cada detalhe da peça e verificar a procedência do vendedor. A atenção a esses cuidados pode evitar prejuízos e garantir que o torcedor leve para casa um produto autêntico.