Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Bélgica não confirma favoritismo e apenas empata com o Egito na Copa

Equipe europeia saiu atrás no placar e não conseguiu a virada

João Grassi
Por
Belgica 1x1 Egito
Belgica 1x1 Egito - Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ainda com resquícios da geração de 2018, a Bélgica não conseguiu confirmar seu favoritismo diante do Egito. Nesta segunda-feira, 15, as seleções ficaram apenas no empate por 1 a 1 no Lumen Field, em Seattle, pela fase de grupos da Copa do Mundo 2026.

Aos 19 minutos do primeiro tempo, os egípcios saíram na frente do placar com um golaço. Salah encontrou Ashour por dentro, que arriscou de fora. Ele acertou uma bela batida e venceu o renomado goleiro Cortouis.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

No segundo tempo, no entanto, os belgas conseguiu o empate aos 21 minutos. Meunier foi lançado na direita e cruzou para a área. Lukaku dividiu com os zagueiros e Hany, do Egito, tocou para as redes marcando contra.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Jogos do Brasil na Copa terão mudanças na circulação de ônibus em Salvador; entenda
Jogos do Brasil na Copa terão mudanças na circulação de ônibus em Salvador; entenda imagem

COPA DO MUNDO

Atacante passa 30 minutos sem tocar na bola e quebra recorde na Copa
Atacante passa 30 minutos sem tocar na bola e quebra recorde na Copa imagem

"ATÉ DE FUSCA NÓS IREMOS"

Gaúcho cruza as Américas de fusca e chega a Nova York para a Copa 2026
Gaúcho cruza as Américas de fusca e chega a Nova York para a Copa 2026 imagem

Grupo G

Com o resultado, Bélgica e Egito somam seus primeiros pontos no Grupo G e estão empatados na liderança. Caso haja um vencedor no duelo entre Irã e Nova Zelândia, outras equipes da chave que se enfrentam às 22h, esta seleção assume a liderança.

Lukaku dividiu com os zagueiros e Hany, do Egito, tocou para as redes marcando contra
Lukaku dividiu com os zagueiros e Hany, do Egito, tocou para as redes marcando contra - Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

FICHA TÉCNICA

Bélgica 1x1 Egito

Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos

Local: Lumen Field, em Seattle

Data: 15/06/2026 (segunda)

Horário: 16h

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Brasil)

Assistentes: Danilo Manis e Rafael Alves (Brasil)

VAR: Kevin Ortega (Peru)

Transmissão: CazéTV

Cartões amarelos: Castagne e de Cuyper (Bélgica) / Ateya e Fatouh (Egito)

Gols: Hany (contra) [Bélgica] / Ashour [Egito]

Escalações

Bélgica: Cortouis; Meunier, Ngoy, Mechele e Castagne (Raskin); Amadou Onana (de Cuyper) e Tielemans; Trossard, De Bruyne (Vanaken) e Doku (Fernandez-Pardo); De Ketelaere (Lukaku). Técnico: Rudi Garcia.

Egito: Oufa; Hany, Ibrahim, Fathy (Adel) e Fatouh (Hafez); Lasheen e Ateya; Ziko (Zizo), Salah (Abdelkarim) e Ashour (Rashia); Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo

Relacionadas

Mais lidas