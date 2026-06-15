COPA DO MUNDO
Bélgica não confirma favoritismo e apenas empata com o Egito na Copa
Equipe europeia saiu atrás no placar e não conseguiu a virada
Ainda com resquícios da geração de 2018, a Bélgica não conseguiu confirmar seu favoritismo diante do Egito. Nesta segunda-feira, 15, as seleções ficaram apenas no empate por 1 a 1 no Lumen Field, em Seattle, pela fase de grupos da Copa do Mundo 2026.
Aos 19 minutos do primeiro tempo, os egípcios saíram na frente do placar com um golaço. Salah encontrou Ashour por dentro, que arriscou de fora. Ele acertou uma bela batida e venceu o renomado goleiro Cortouis.
No segundo tempo, no entanto, os belgas conseguiu o empate aos 21 minutos. Meunier foi lançado na direita e cruzou para a área. Lukaku dividiu com os zagueiros e Hany, do Egito, tocou para as redes marcando contra.
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Grupo G
Com o resultado, Bélgica e Egito somam seus primeiros pontos no Grupo G e estão empatados na liderança. Caso haja um vencedor no duelo entre Irã e Nova Zelândia, outras equipes da chave que se enfrentam às 22h, esta seleção assume a liderança.
FICHA TÉCNICA
Bélgica 1x1 Egito
Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos
Local: Lumen Field, em Seattle
Data: 15/06/2026 (segunda)
Horário: 16h
Árbitro: Ramon Abatti Abel (Brasil)
Assistentes: Danilo Manis e Rafael Alves (Brasil)
VAR: Kevin Ortega (Peru)
Transmissão: CazéTV
Cartões amarelos: Castagne e de Cuyper (Bélgica) / Ateya e Fatouh (Egito)
Gols: Hany (contra) [Bélgica] / Ashour [Egito]
Escalações
Bélgica: Cortouis; Meunier, Ngoy, Mechele e Castagne (Raskin); Amadou Onana (de Cuyper) e Tielemans; Trossard, De Bruyne (Vanaken) e Doku (Fernandez-Pardo); De Ketelaere (Lukaku). Técnico: Rudi Garcia.
Egito: Oufa; Hany, Ibrahim, Fathy (Adel) e Fatouh (Hafez); Lasheen e Ateya; Ziko (Zizo), Salah (Abdelkarim) e Ashour (Rashia); Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.