Presidente da CBF leva amante para Copa com dinheiro de entidade, diz jornalista

Uma polêmica atingiu a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira, 15. O presidente da entidade, Samir Xaud, foi acusado de levar sua amante e sua esposa para acompanharem a Copa do Mundo 2026, que está acontecendo no Canadá, Estados Unidos e México.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias, Xaud bancou as despesas de seu caso extraconjugal com o dinheiro da própria CBF. Ele teria hospedado a moça, que foi identificada como Camila Cristina Andrade, em um hotel luxuoso de Nova York, nos EUA.

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Fontes alegam que Camila passou uma estadia entre os dias 2 e 10 de junho no Hyatt Regency Grand Central, com uma conta no valor de R$ 59.424,81, que foi cadastrada em uma reserva vinculada ao nome do dirigente.

Samir e a empresária do setor fitness também chegaram a ser flagrados jantando em um restaurante de Manhattan, chamado Harry Cipriani. Nos registros, divulgados por Leo Dias, ainda é possível vê-los deixando o local no veículo alugado que atendia ao presidente da CBF durante sua permanência na cidade.

Samir Xaud e sua suposta amante em Nova York - Foto: Reprodução | Leo Dias

Chegada da esposa na Copa

Ainda segundo Leo Dias, Camila deixou os Estados Unidos no dia 10 de junho, um dia antes da esposa de Samir, Natália Xaud, chegar ao México para começar a acompanhar a Copa do Mundo ao lado dele.

Casados há cerca de 20 anos, Samir e Natália se conheceram na adolescência e são pais de três filhos. Discreta com relação a sua vida pessoal, a moça mantém um perfil fechado nas redes sociais, onde só aceita amigos e familiares, e costuma fazer poucas aparições ao lado do amado.

Samir e a esposa Natália - Foto: Reprodução | Instagram

Outras amantes de Samir

Apesar da exposição deste caso extraconjugal, a reportagem afirma que não é a primeira vez que Samir paga viagens internacionais para outras mulheres com as contas da CBF.

Em dezembro do ano passado, ele custeou a ida da influenciadora digital e farmacêutica Tata Barcellos para Doha, no Catar, onde ela acompanhou a final do Mundial Interclubes entre Flamengo e PSG.

Durante a viagem, que aconteceu entre os dias 15 e 19 de dezembro, Tata viajou na classe executiva da Emirates e se hospedou no The Ritz-Carlton Doha, pelo montante de R$ 17.424. Apesar da reserva ter sido feita no nome dela, a cobrança da hospedagem foi direcionada à conta da CBF.

Pronunciamento CBF

Ciente da repercussão do caso, a CBF se manifestou sobre as acusações envolvendo Samir. Em nota, a entidade negou as informações e alegou que nenhuma conta de hotel foi vinculada à Confederação.

“A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, rejeita as informações de suposto uso indevido de verbas da entidade divulgadas pelo Portal Leo Dias no dia de hoje. As despesas realizadas pela entidade são vinculadas exclusivamente às atividades institucionais”, diz o texto.

“As despesas particulares dos dirigentes são arcadas pelos próprios. A atual gestão da CBF tem como pilares a transparência, a responsabilidade administrativa e o compromisso com a integridade. A CBF reforça que permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais”, completaram.

Entretanto, o jornalista Leo Dias reforça que tem provas sobre todas as acusações que fez contra o dirigente da Confederação Brasileira de Futebol.