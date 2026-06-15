Servidores viajam para acompanhar a Copa; diárias chegam a R$ 22 mil

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A Prefeitura de São Paulo enviará pelo menos seis servidores municipais aos Estados Unidos durante a Copa do Mundo de 2026. Entre os integrantes da comitiva está o secretário de Turismo, Gustavo Lopes. As diárias destinadas aos participantes da missão variam entre R$ 18 mil e R$ 22,5 mil.

Os servidores atuarão em Miami, na Flórida, onde participarão de atividades realizadas na Casa Rede Ronaldo, espaço idealizado pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno para produção de conteúdo durante o Mundial.

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Grupo participará de ações em espaço criado por Ronaldo

A maior parte dos integrantes da viagem pertence aos quadros da Secretaria Municipal de Turismo. As autorizações para os deslocamentos foram publicadas nos últimos dias no Diário Oficial do Município.

Além do secretário Gustavo Lopes, a lista inclui Israel Cabral da Silva, Dryelle Lima dos Santos, Caroliny Olinto do Nascimento Gamst, Giovanna Longo e Fabio Henrique Carneiro Voros.

Segundo a administração municipal, os servidores não viajarão todos ao mesmo tempo. A participação ocorrerá em sistema de revezamento, com embarques em datas diferentes ao longo do evento.

Prefeitura destaca promoção turística de São Paulo



Após questionamentos da imprensa, a Secretaria Municipal de Turismo divulgou uma publicação sobre o espaço que ocupará dentro da Casa Rede Ronaldo.

De acordo com a pasta, a iniciativa faz parte das estratégias de divulgação do programa Discover SP, desenvolvido em parceria com a InvestSP, agência voltada à promoção de investimentos e competitividade.

A proposta, segundo a prefeitura, é utilizar o evento internacional para fortalecer a imagem da capital paulista como destino turístico e econômico.

Gestão diz que programa já realizou 20 missões

Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que a participação dos servidores integra uma missão oficial do Discover SP.

“Ao longo do evento, uma equipe de seis servidores se revezarão no evento, sendo um por semana, em missão oficial pelo programa municipal Discover SP. Excepcionalmente, durante a agenda do secretário municipal de Turismo, dois servidores o acompanharão em razão de compromissos institucionais e reuniões estratégicas”, informou.

A administração municipal também destacou que o programa já promoveu 20 missões nacionais e internacionais e estima a geração de R$ 140 milhões em negócios para a cidade nos próximos 12 meses.

Ainda segundo a prefeitura, em 2025 o retorno registrado foi de R$ 6,25 para cada R$ 1 investido nas ações do programa.

Prefeitura justifica valor das diárias

Sobre os custos da viagem, a gestão de Ricardo Nunes afirmou que os valores pagos aos servidores seguem critérios definidos pela legislação municipal.

De acordo com a prefeitura, as diárias são calculadas com base na cotação do dólar e obedecem aos parâmetros estabelecidos em portaria específica.

“O valor das diárias dos servidores é calculado com base na variação cambial do dólar, conforme estabelecido em portaria municipal, e segue todos os parâmetros legais previstos na legislação vigente”, informou a administração.