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E.C.VITÓRIA

Vitória coloca Barradão à disposição para receber partidas da NFL

Liga de futebol americano já teve jogos realizados no Brasil

João Grassi
Por
Neo Química Arena recebeu jogo da NFL
Neo Química Arena recebeu jogo da NFL - Foto: Nelson Almeida | AFP

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, durante sua viagem aos Estados Unidos, participou de reuniões com representantes da Major League Soccer (MLS) e da National Football League (NFL), com o intuito de conhecer como funciona duas das maiores ligas esportivas americanas.

“Conhecemos como funciona a liga americana, como é o nível de investimento, como funciona a questão da organização da competição. Foi uma visita muito enriquecedora e eu como presidente do Vitória pude fazer novos contatos com investidores e donos dos clubes da MLS”, disse o presidente.

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As agendas foram intermediadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que levou representantes de times das séries A e B do Campeonato Brasileiro para os EUA, onde também assistiram in loco a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o empate por 1 a 1 com Marrocos.

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Fábio Mota em reunião nos Estados Unidos - Foto: Divulgação | EC Vitória

NFL no Barradão?

No almoço com representantes da NFL, o dirigente rubro-negro colocou o Estádio Manoel Barradas, o Barradão, à disposição para receber jogos da liga de futebol americano. A NFL promove todo ano jogos da liga em território brasileiro.

A Neo Química Itaquera, em São Paulo, já foi palco do evento, e neste ano, o Maracanã, no Rio de Janeiro, também será.

Barradão
Barradão - Foto: Felphs Oliveira | EC Vitória
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