Vitória coloca Barradão à disposição para receber partidas da NFL

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O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, durante sua viagem aos Estados Unidos, participou de reuniões com representantes da Major League Soccer (MLS) e da National Football League (NFL), com o intuito de conhecer como funciona duas das maiores ligas esportivas americanas.

“Conhecemos como funciona a liga americana, como é o nível de investimento, como funciona a questão da organização da competição. Foi uma visita muito enriquecedora e eu como presidente do Vitória pude fazer novos contatos com investidores e donos dos clubes da MLS”, disse o presidente.

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As agendas foram intermediadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que levou representantes de times das séries A e B do Campeonato Brasileiro para os EUA, onde também assistiram in loco a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o empate por 1 a 1 com Marrocos.

Fábio Mota em reunião nos Estados Unidos - Foto: Divulgação | EC Vitória

NFL no Barradão?

No almoço com representantes da NFL, o dirigente rubro-negro colocou o Estádio Manoel Barradas, o Barradão, à disposição para receber jogos da liga de futebol americano. A NFL promove todo ano jogos da liga em território brasileiro.

A Neo Química Itaquera, em São Paulo, já foi palco do evento, e neste ano, o Maracanã, no Rio de Janeiro, também será.