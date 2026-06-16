Irã e Nova Zelândia surpreendem com jogaço e empatam na Copa do Mundo

A tese de que não existe jogo ruim em Copa do Mundo está sendo comprovada a cada dia nesta edição, e o confronto entre Irã e Nova Zelândia, duas seleções candidatas a coadjuvantes no Mundial, é apenas mais um indício. Os neozelandeses até abriram o placar, mas a partida em Los Angeles terminou com um empate movimentado em 2 a 2.

Elijah Just marcou os dois gols da Nova Zelândia, se juntando a Balogun (EUA), Kai Havertz (Alemanha) e Ayari (Suécia) entre os artilheiros da competição até o momento. Rezaeian e Mohebi também balançaram as redes e deixaram tudo igual para o Irã.

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Com o resultado, ambas as seleções somaram um ponto e igualaram as pontuações de Bélgica e Egito no Grupo G, que também ficaram no empate nesta segunda-feira, 15. Os egípcios até saíram na frente com golaço de Ashour após passe de Salah, mas os belgas deixaram tudo igual contando com o protagonismo de Romelu Lukaku.

O Irã volta a campo no próximo domingo, 21, para encarar a Bélgica, enquanto a Nova Zelândia enfrenta o Egito no mesmo dia, às 22h. Os confrontos prometem encaminhar as classificações à próxima fase, mas o equilíbrio pode dar as caras em mais uma rodada da Copa do Mundo.