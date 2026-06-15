Bruna Biancardi anuncia terceira gravidez com Neymar; saiba o sexo do bebê

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Bruna Biancardi e Neymar estão à espera de mais um bebê. O casal anunciou a gravidez através de um post nas redes sociais, nesta segunda-feira, 15, com um vídeo ao lado de três dos outros filhos do atleta: Davi Lucca, fruto da relação com Carol Dantas; Mavie e Mel, fruto do casamento com Biancardi.

“Temos uma novidade pra contar pra vocês.. Vídeo completo no Canal do Youtube :) (link na bio)”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação, revelando que o vídeo completo do anúncio da gestação está em seu canal do Youtube.

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No vídeo, o casal também revelou o sexo do bebê, que será mais uma menina. Ao todo, Neymar é pai de cinco crianças: Davi Lucca, Helena, Mavie, Mel e a nova garotinha, que ainda não teve seu nome revelado.