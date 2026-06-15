Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

BEBÊ À BORDO

Bruna Biancardi anuncia terceira gravidez com Neymar; saiba o sexo do bebê

O casal anunciou a gravidez em um post nas redes sociais

Franciely Gomes
Por
Neymar, Bruna e suas filhas
Neymar, Bruna e suas filhas - Foto: Reprodução | Instagram

Bruna Biancardi e Neymar estão à espera de mais um bebê. O casal anunciou a gravidez através de um post nas redes sociais, nesta segunda-feira, 15, com um vídeo ao lado de três dos outros filhos do atleta: Davi Lucca, fruto da relação com Carol Dantas; Mavie e Mel, fruto do casamento com Biancardi.

“Temos uma novidade pra contar pra vocês.. Vídeo completo no Canal do Youtube :) (link na bio)”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação, revelando que o vídeo completo do anúncio da gestação está em seu canal do Youtube.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

No vídeo, o casal também revelou o sexo do bebê, que será mais uma menina. Ao todo, Neymar é pai de cinco crianças: Davi Lucca, Helena, Mavie, Mel e a nova garotinha, que ainda não teve seu nome revelado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

bruna biancardi gravidez neymar

Relacionadas

Mais lidas