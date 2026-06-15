Bahia conquista dois títulos no Campeonato Baiano de Vôlei de Praia

O Esporte Clube Bahia — Associação teve um fim de semana de protagonismo nas areias ao encerrar a segunda etapa do Campeonato Baiano de Vôlei de Praia com uma campanha marcada por conquistas e presença constante no pódio. A competição, realizada entre os dias 12 e 14 de junho, terminou com o Tricolor faturando os títulos das categorias masculina, feminina e sub-21.



Na disputa feminina, Juliana e Lívia confirmaram o bom momento da equipe tricolor. As atletas tiveram desempenho consistente ao longo da competição e coroaram a campanha com uma vitória por 2 sets a 0 na decisão, resultado que garantiu o lugar mais alto do pódio para o Bahia.





Entre os homens, a conquista veio em uma final equilibrada. Marcos André e Robertinho enfrentaram dificuldades, mas mostraram poder de reação para vencer a partida por 2 sets a 1. A definição aconteceu no tie-break, encerrado com um bloqueio decisivo de Robertinho no último ponto do confronto, assegurando mais um título para o Esquadrão.



O domínio tricolor também apareceu na categoria feminina com a presença de mais uma dupla entre as melhores da etapa. Luna e Ana Clara terminaram a competição na terceira colocação e ampliaram a participação do clube no pódio.



O desempenho de destaque foi completado por Yara, que conquistou o título da categoria sub-21 e reforçou a excelente campanha do Bahia no torneio estadual.

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