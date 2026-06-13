VELHO CONHECIDO
Ex-Bahia acerta com líder da Serie B e será treinado por Guto Ferreira
Atacante chega para a sequência da temporada após brilhar no primeiro semestre
Líder da Série B que é comandado pelo técnico Guto Ferreira, o Vila Nova acertou a contratação de outro velho conhecido da torcida do Bahia. Com passagem nas divisões de base do Tricolor, o atacante Caíque Jesus é o novo reforço do clube goiano para a sequência da temporada.
O jogador chegou ao Esquadrão de Aço inicialmente em 2018 para integrar a equipe sub-20, se destacou no "time de transição" durante o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e chegou a fazer 17 partidas com a equipe principal em 2019 e 2020.
Caíque Jesus deixou o Bahia em 2021 para atuar no Al-Nasr, dos Emirados Árabes, e jogou por outros clubes do país até retornar ao futebol baiano em 2024, no Jacuipense. Ele também soma passagens por Itabuna, Santa Catarina e Cianorte.
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Caíque Jesus chega ao Vila Nova depois de brilhar com a camisa do Primavera-PR no início de 2026. Ele marcou sete gols e deu três assistências em 25 jogos pela Série D, Copa do Brasil, Copa Centro-Oeste e Paranaense.
Sob o comando de Guto Ferreira, o Tigre é o líder isolado da Série B com 25 pontos em 12 jogos, sete vitórias e apenas uma derrota. A equipe completa o G-6 da Segunda Divisão ao lado de São Bernardo, Sport, Fortaleza, Novorizontino e Criciúma.