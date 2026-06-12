Ex-Bahia faz sucesso no futebol asiático e é eleito o melhor jogador da posição

O volante Luiz Antônio, que atuou no Bahia em 2016, foi escolhido para o time ideal da temporada da V-League, a primeira divisão do Vietnã. Mesmo aos 35 anos, o jogador se destacou ao participar de todos os 26 jogos da equipe no campeonato nacional.

Ao longo da temporada, o jogador se destacou pela versatilidade e capacidade de atuar em diversas funções. O sucesso fez ele ser eleito o melhor volante da competição.

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Além dos 12 jogos como volante, sua posição de origem, Luiz Antônio chegou a atuar como zagueiro em uma oportunidade. O jogador ainda foi escalado de forma mais avançada no meio-campo em 14 jogos, em que registrou sete gols e cinco assistências.

Passagem pelo Bahia

Revelado pelo Flamengo em 2011, o jogador vestiu a camisa do Rubro-Negro Carioca até 2016, quando assinou por empréstimo com o Sport. que estava na Série A à época. Apesar de ter sido titular durante o Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste, Luiz Antônio perdeu espaço com a chegada do técnico Oswaldo de Oliveira e optou por deixar o clube.

Foi então que o Bahia viu a oportunidade e fechou a contratação do jogador, também por empréstimo, para a segunda metade do ano. Anunciado em 20 de julho de 2016, o volante foi titular do Tricolor Baiano no segundo turno da Série B, participando de 21 jogos, onde marcou três gols e deu três assistências.

Carreira internacional

Depois do Bahia, o jogador se juntou à Chapecoense em 2017 e ficou no clube até o ano seguinte. A partir daí, ele passou por clubes da Arábia Saudita, Emirados Árabes e Tailândia até chegar ao Vietnã em 2023.