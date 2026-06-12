Promessa da base volta a marcar gol pelo Bahia após dois meses

Na última quarta-feira, 10, o Esporte Clube Bahia foi derrotado pelo Juventude em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Apesar do resultado negativo, uma das principais promessas da base tricolor voltou a balançar as redes após um longo período sem marcar. Trata-se de Roger Gabriel.



O meio-campista de 19 anos foi o autor do único gol do Esquadrão na derrota por 3 a 1. A última vez que Roger Gabriel havia marcado pelo Bahia foi no dia 11 de abril, contra o Camaçariense, pelo Campeonato Baiano da categoria, quando anotou dois gols na goleada por 7 a 0.



Desde então, Roger havia passado nove partidas sem marcar ou contribuir com assistências. Em 2026, o meia soma 24 jogos disputados, dez gols marcados e uma assistência.





Por que Roger Gabriel não tem espaço no profissional?

Roger Gabriel, que já foi tratado como a principal joia da base do Bahia, atualmente encontra menos espaço no elenco principal. O jogador aparece atrás de nomes como Ruan Pablo, Dell, Kauê Furquim e David Martins, atletas que, mesmo com minutos limitados sob o comando de Rogério Ceni, têm recebido mais oportunidades junto ao grupo profissional.

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Apesar de seguir sendo considerado um dos maiores talentos das categorias de base do Tricolor, o jovem acabou perdendo terreno na comparação com outras promessas do clube. De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, embora reúna grande talento e potencial técnico, havia internamente a expectativa de que, por ser mais velho do que outros atletas da geração, Roger estivesse em um estágio mais avançado de amadurecimento mental neste momento da carreira.

O entendimento dentro do clube é de que essa evolução ainda não ocorreu no nível esperado, fator que ajuda a explicar por que o jogador não foi totalmente "abraçado" pelo técnico Rogério Ceni, como ocorreu com outros atletas.

Inclusive, alguns jogadores considerados menos talentosos tecnicamente, mas com maior desenvolvimento mental e psicológico, vêm recebendo atenção especial da comissão técnica e sendo observados mais de perto pelo treinador, conforme apurou a reportagem. Ceni mantém contato frequente com a base e acompanha de perto o desenvolvimento das categorias inferiores do clube.

Roger Gabriel segue sendo um atleta em quem o Bahia identifica enorme potencial e talento. No entanto, neste momento, ele não figura entre as principais opções das categorias de base para abastecer o elenco profissional. Isso também se explica pelo fato de o meia não apresentar o mesmo impacto nas categorias inferiores que os quatro atletas citados anteriormente, além de alternar boas atuações com partidas abaixo do esperado.

Ainda assim, embora hoje não desfrute do mesmo protagonismo que teve em outros momentos entre os Pivetes de Aço, Roger continua sendo visto como um jogador capaz de render frutos importantes para o clube no futuro. O atleta, inclusive, foi apresentado ao Grupo City como uma das grandes joias da base tricolor e já participou de intercâmbios em Manchester, na Inglaterra, junto ao City, e em Girona, na Espanha, junto ao Girona.