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HOME > ENTRETENIMENTO

'MALDADE'

Cantor critica ex-jogador do Bahia após apanhar em jogo festivo; veja

Artista exibiu ferimentos causados pelo ex-atleta na partida

Gustavo Nascimento
Por
MC Daniel sofreu uma cotovelada de Fernandão, ex-Bahia, em um jogo beneficente
MC Daniel sofreu uma cotovelada de Fernandão, ex-Bahia, em um jogo beneficente - Foto: Reprodução | Redes sociais

O cantor MC Daniel usou as redes sociais para se pronunciar após sofrer uma cotovelada do ex-jogador Fernandão durante um jogo beneficente realizado no início da semana. Na gravação, o artista exibiu os ferimentos causados pelo choque com o ex-centroavante do Bahia, além de criticar a postura do ex-atleta.

“O cara faz um bagulho desse num jogo festivo, que não vale um real, cheio de criança, que a pauta é arrecadar alimento e gerar entretenimento. O bagulho é louco”, desabafou o cantor no Instagram.

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MC Daniel exibe ferimento causado pelo ex-jogador do Bahia
MC Daniel exibe ferimento causado pelo ex-jogador do Bahia - Foto: Reprodução | Redes sociais

A partida reuniu nomes do funk e do esporte em uma ação solidária voltada à arrecadação de alimentos.

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Além do desabafo, MC Daniel compartilhou um print de uma mensagem enviada por um fã que avaliou que a disputa em campo teria ultrapassado os limites de um evento beneficente.

“Brincadeiras à parte, tem que ficar atento na maldade, papo reto. Ali era futebol, e o ritmo do RJ é pesado, mas do jeito que estava parecia que tu estava sendo caçado em campo. Passou um pouco do limite”, escreveu o seguidor.

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Fernandão Futebol mc daniel

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