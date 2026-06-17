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BYD promove turnê de time chinês e jogos contra Bahia e Vitória

Chinese Football Boys cumpre agenda interativa no estado

João Grassi
Por
Imagem ilustrativa da imagem BYD promove turnê de time chinês e jogos contra Bahia e Vitória
Foto: Divulgação

Entre os dias 16 e 19 de junho, o estado da Bahia recebe a comitiva do Chinese Football Boys, equipe de futebol juvenil da China. Promovida pela BYD, a turnê conecta os jovens atletas ao futebol baiano por meio de agendas com os maiores clubes do estado - Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória -, além de experiências no complexo industrial em Camaçari.

A visita dos 21 integrantes da comitiva chinesa ocorre em paralelo aos jogos da Copa do Mundo, como forma de conexão cultural e integração entre os países. Na terça-feira, 16, o grupo visitou a fábrica em Camaçari.

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No mesmo dia, a bola rolou na Arena Parque Santiago, em Salvador, para um amistoso - no primeiro tempo, com os filhos dos colaboradores da BYD e, no segundo, contra os próprios trabalhadores do complexo industrial.

Nesta quarta, 17, o Chinese Football Boys enfrentou a equipe Sub-17 do Bahia no CT Evaristo de Macedo, em Camaçari. O resultado da partida foi de 2 a 0 para o Tricolor. À tarde, os jovens mergulharam na história do clube com uma visita ao Museu do Bahia.

Imagem ilustrativa da imagem BYD promove turnê de time chinês e jogos contra Bahia e Vitória
Foto: Divulgação

Amistoso contra o Vitória

Já sexta-feira, 19, a equipe chinesa vai ao Estádio Manoel Barradas, o Barradão, para uma partida amistosa contra os jovens da base do Vitória.

"Essa turnê do Chinese Football Boys, unida à nossa parceria global com o Grupo City e o Bahia, materializa esse intercâmbio, celebrando a inovação nas pistas e a emoção nos gramados”, destaca o Vice-Presidente Sênior da BYD do Brasil, Alexandre Baldy.

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