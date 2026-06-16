Com sobrinho de Hulk titular, Bahia perde para o Santos no Brasileiro

O Bahia foi superado pelo Santos por 1 a 0 na tarde desta terça-feira, 16, no CT Evaristo de Macedo, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O único gol do confronto foi marcado por Ian Visentin, na segunda etapa.

Jogando em casa, o Tricolor teve maior controle da posse de bola durante boa parte do primeiro tempo e criou as principais oportunidades. Daniel David, sobrinho do atacante Hulk, do Fluminense, foi o jogador mais participativo do setor ofensivo e levou perigo em alguns momentos.

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A equipe paulista, por sua vez, apostou nas transições rápidas e conseguiu responder com uma tentativa de Ian Visentin, defendida pelo goleiro Arthur. Na volta do intervalo, o Santos adotou uma postura mais agressiva e passou a ocupar o campo ofensivo com maior frequência.

O gol santista saiu aos 23 minutos. Após uma cobrança de lateral pelo lado direito e uma falha da defesa tricolor, Ian Visentin apareceu livre para finalizar e balançar as redes.

Com o resultado, a equipe baiana permanece com quatro pontos e foi ultrapassada pelo Santos, que chegou aos seis e avançou na tabela de classificação. Na próxima rodada, o Bahia terá pela frente o clássico contra o Vitória, marcado para o dia 25 de junho, às 15h, novamente no CT Evaristo de Macedo. O Santos volta a campo antes, no dia 23, quando recebe o Grêmio no CT Rei Pelé.