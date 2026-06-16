E.C.BAHIA
Ceni manda recado para Vozinha, destaque da Copa: "Estreia histórica"
Técnico do Bahia é admirado pelo goleiro de Cabo Verde, que ganhou os holofotes após grande atuação
Josimar Dias, o Vozinha, de Cabo Verde, fez história com atuação de destaque no empate sem gols com a Espanha, nesta segunda-feira, 15. Ao parar uma das favoritas ao título da Copa do Mundo, o goleiro de 40 anos ganhou os holofotes. Um de seus ídolos? Rogério Ceni.
Multicampeão como atleta pelo São Paulo, Rogério Ceni atualmente treina o Esporte Clube Bahia e já alcançou feitos importantes desde que se mudou do gol para a beira dos gramados. Após saber que era admirado por Vozinha, o técnico de 53 anos mandou um recado especial.
"Fala Vozinha, Rogério Ceni que tá falando. Passando pra deixar um grande abraço pra você, parabenizá-lo por essa estreia em Copa do Mundo. Não só você, como toda a seleção de Cabo Verde, uma estreia histórica. Desejo de sucesso pra você, hoje e sempre. Saiba que o povo brasileiro gosta muito de você e agradeço também o carinho pela citação, como referência, como no meu nome, antes da estreia dessa Copa do Mundo, tá bom? Mais sucesso pra você e bora pra classificação!", disse Ceni em vídeo publicado pelo Bahia.
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Malhação, Ivete Sangalo e Rogério Ceni
O goleiro cresceu consumindo cultura brasileira em Cabo Verde, país que compartilha com o Brasil a língua portuguesa e muitos vínculos culturais, e tem um irmão que mora em Recife.
"Desde sempre víamos muitas novelas brasileiras depois dos telejornais. Lembro muito de Xica da Silva, Malhação e Rei do Gado. Consumimos também muita música brasileira que é muito boa e é muito rica. Gostava muito de Ivete Sangalo, Seu Jorge, Cidade Negra e Revelação. Minha avó era fã do Roberto Carlos", contou à ESPN.
No futebol, os ídolos também passaram pelo Brasil. Além de Josimar, ex-jogador da Seleção Brasileira inspirou seu nome, Vozinha admirava Rogério Ceni, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho.
"Gostava muito do Rogério Ceni porque era um goleiro que batia faltas e pênaltis. O Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho foram grandes ídolos", disse.