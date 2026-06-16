Ex-Bahia deixa Europa após temporada marcada por rebaixamento

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O goleiro Adriel, que vestiu a camisa do Esporte Clube Bahia entre 2023 e 2024, está de volta ao futebol brasileiro. O AVS, de Portugal, optou por não exercer a cláusula de compra do atleta após o rebaixamento da equipe para a segunda divisão nacional.

Com a decisão, o jogador de 25 anos retorna ao Grêmio, clube que detém seus direitos econômicos. O futuro do arqueiro para o restante da temporada, no entanto, ainda não foi definido.

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Passagem discreta pelo futebol português

Adriel chegou ao futebol europeu no início deste ano cercado pela expectativa de retomar o protagonismo da carreira. O contrato previa vínculo até junho de 2026 e incluía uma opção de compra de 70% dos seus direitos econômicos.

A aposta, porém, não teve o desfecho esperado. O AVS encerrou a temporada rebaixado para a segunda divisão portuguesa e decidiu não manter o goleiro em definitivo.

Durante a campanha, Adriel chegou a ser alvo de críticas após falhar em uma partida contra o Rio Ave, resultado que contribuiu para agravar a situação da equipe na competição.

Do Grêmio ao Bahia



Natural de Ilhéus, no sul da Bahia, Adriel foi revelado nas categorias de base do Grêmio e ganhou espaço no elenco profissional em 2023. Apesar de ter assumido a titularidade em determinado momento, perdeu espaço após episódios disciplinares citados publicamente pelo técnico Renato Gaúcho.

Posteriormente, o goleiro foi emprestado ao Bahia. No Tricolor, disputou nove partidas pelo Campeonato Baiano e também recebeu oportunidades durante a reta final da temporada de 2024.

1 de 4 Adriel em treinamento pelo Bahia | Foto: Leticia Martins | ECBahia

2 de 4 Adriel em treinamento pelo Bahia | Foto: Leticia Martins | ECBahia

3 de 4 driel em campo pelo AFS, de Portugal | Foto: Reprodução | Redes Sociais

4 de 4 Adriel em treinamento pelo Bahia | Foto: Leticia Martins | ECBahia

Sem permanência no Esquadrão



A passagem pelo Bahia acabou sem grande destaque. O goleiro não conseguiu se firmar entre os titulares e teve o nome envolvido em questionamentos após algumas atuações.

No fim da temporada, o clube optou por não exercer a compra em definitivo, encerrando a trajetória do atleta no Esquadrão.

Agora, após a experiência no futebol português, Adriel retorna ao Grêmio enquanto aguarda a definição dos próximos passos da carreira.