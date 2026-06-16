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E.C.BAHIA

Ex-Bahia deixa Europa após temporada marcada por rebaixamento

AVS desistiu da compra de Adriel após temporada marcada por rebaixamento

Iarla Queiroz
Por
Adriel em treinamento pelo Bahia
Adriel em treinamento pelo Bahia - Foto: Leticia Martins | ECBahia

O goleiro Adriel, que vestiu a camisa do Esporte Clube Bahia entre 2023 e 2024, está de volta ao futebol brasileiro. O AVS, de Portugal, optou por não exercer a cláusula de compra do atleta após o rebaixamento da equipe para a segunda divisão nacional.

Com a decisão, o jogador de 25 anos retorna ao Grêmio, clube que detém seus direitos econômicos. O futuro do arqueiro para o restante da temporada, no entanto, ainda não foi definido.

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Passagem discreta pelo futebol português

Adriel chegou ao futebol europeu no início deste ano cercado pela expectativa de retomar o protagonismo da carreira. O contrato previa vínculo até junho de 2026 e incluía uma opção de compra de 70% dos seus direitos econômicos.

A aposta, porém, não teve o desfecho esperado. O AVS encerrou a temporada rebaixado para a segunda divisão portuguesa e decidiu não manter o goleiro em definitivo.

Durante a campanha, Adriel chegou a ser alvo de críticas após falhar em uma partida contra o Rio Ave, resultado que contribuiu para agravar a situação da equipe na competição.

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Do Grêmio ao Bahia

Natural de Ilhéus, no sul da Bahia, Adriel foi revelado nas categorias de base do Grêmio e ganhou espaço no elenco profissional em 2023. Apesar de ter assumido a titularidade em determinado momento, perdeu espaço após episódios disciplinares citados publicamente pelo técnico Renato Gaúcho.

Posteriormente, o goleiro foi emprestado ao Bahia. No Tricolor, disputou nove partidas pelo Campeonato Baiano e também recebeu oportunidades durante a reta final da temporada de 2024.

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  • 3 de 4 driel em campo pelo AFS, de Portugal
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    Adriel em treinamento pelo Bahia |

Sem permanência no Esquadrão

A passagem pelo Bahia acabou sem grande destaque. O goleiro não conseguiu se firmar entre os titulares e teve o nome envolvido em questionamentos após algumas atuações.

No fim da temporada, o clube optou por não exercer a compra em definitivo, encerrando a trajetória do atleta no Esquadrão.

Agora, após a experiência no futebol português, Adriel retorna ao Grêmio enquanto aguarda a definição dos próximos passos da carreira.

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