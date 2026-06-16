PAREDÃO!
Destaque na Copa do Mundo, Vozinha, do Cabo Verde, está livre no mercado
Goleiro de 40 anos se destacou na estreia dos africanos na Copa do Mundo
Herói do empate sem gols entre Cabo Verde e Espanha pela fase de grupos da Copa do Mundo, nesta segunda-feira, 15, o goleiro Josimar Dias, o Vozinha, está livre no mercado e disponível para jogar em qualquer clube após o retorno do futebol de clubes.
Vozinha defendia o Chaves, da Segunda Divisão de Portugal, mas deixou o clube com o fim da temporada 2025/26. O atleta cabo-verdiano, inclusive, substituiu Hugo Souza, do Corinthians, quando o brasileiro retornou ao seu país de origem após passagem na Europa.
Mesmo aos 40 anos, Vozinha não indicou aposentadoria como futebolista profissional, apenas sua saída do Chaves ao fim do contrato. "Foi uma honra representar este grande clube, vestir esta camisola e dar sempre o meu melhor dentro e fora de campo. Levo comigo excelentes recordações, amizades e aprendizagens que ficarão para sempre marcadas na minha carreira e na minha vida".
Além do Chaves, Vozinha defendeu clubes como Progresso (Angola), onde foi formado como atleta, Zimbru (Moldávia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre) e Trencin (Eslováquia).
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Cabo Verde volta a jogar pelo Mundial no domingo, 21, às 19h, contra o Uruguai, em Miami. O duelo é válida pela segunda rodada do Grupo H.