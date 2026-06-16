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PAREDÃO!

Destaque na Copa do Mundo, Vozinha, do Cabo Verde, está livre no mercado

Goleiro de 40 anos se destacou na estreia dos africanos na Copa do Mundo

João Grassi
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| Atualizada em
Vozinha está sem clube no momento
Vozinha está sem clube no momento - Foto: ROBERTO SCHMIDT | AFP

Herói do empate sem gols entre Cabo Verde e Espanha pela fase de grupos da Copa do Mundo, nesta segunda-feira, 15, o goleiro Josimar Dias, o Vozinha, está livre no mercado e disponível para jogar em qualquer clube após o retorno do futebol de clubes.

Vozinha defendia o Chaves, da Segunda Divisão de Portugal, mas deixou o clube com o fim da temporada 2025/26. O atleta cabo-verdiano, inclusive, substituiu Hugo Souza, do Corinthians, quando o brasileiro retornou ao seu país de origem após passagem na Europa.

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Mesmo aos 40 anos, Vozinha não indicou aposentadoria como futebolista profissional, apenas sua saída do Chaves ao fim do contrato. "Foi uma honra representar este grande clube, vestir esta camisola e dar sempre o meu melhor dentro e fora de campo. Levo comigo excelentes recordações, amizades e aprendizagens que ficarão para sempre marcadas na minha carreira e na minha vida".

Além do Chaves, Vozinha defendeu clubes como Progresso (Angola), onde foi formado como atleta, Zimbru (Moldávia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre) e Trencin (Eslováquia).

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copa do mundo mercado da bola

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